Trotz der Corona-Pandemie findet die Verleihung der Emmy-Awards auch in diesem Jahr statt. Demnach werden am 20. September in Los Angeles die besten Serien des Jahres mit einem Preis ausgezeichnet.

Wie die nun veröffentlichte Liste der Nominierten zeigt, hat Netflix dabei in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Denn der Streamingdienst konnte mit seinen Eigenproduktionen erstmals insgesamt 160 Nominierungen einheimsen.

Folgende Netflix-Serien sind unter anderem in diesem Jahr für eine Auszeichnung bei den Emmys nominiert:

The Crown (12 Nominierungen)

Die Serie zeigt die britische Monarchie unter Königin Elizabeth II. sowie ihre politischen Beziehungen zu den Premierministern. Wie der Titel der Serie bereits verrät, spielt dabei auch die Bedeutung der königlichen Krone eine große Rolle.

Staffeln: 3

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING PERIOD AND/OR CHARACTER HAIRSTYLING

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

OUTSTANDING DRAMA SERIES

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)

OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SINGLE-CAMERA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING PERIOD COSTUMES

OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES

Ozark (18 Nominierungen)

Diese Krimiserie handelt von einer vierköpfigen Familie, die in ein Sommerressort zeihen, das sich plötzlich als kleine Welt des Drogenhandels entpuppt. Familienvater Marty wird schnell in die kriminellen Gechäfte des Ortes hineingezogen…

Staffeln: 3

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING DRAMA SERIES

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)

OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SINGLE-CAMERA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING SINGLE-CAMERA PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Stranger Things (8 Nominierungen)

Die Geschichte von vier Teenagern, die sich auf der Suche nach ihrem verschwundenen Freund auf jede Menge mysteriöser Geschehnisse und Geheimnisse stoßen, durfte sich nun über acht Emmy-Nominierungen freuen.

Staffeln: 3

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR A DRAMA SERIES, LIMITED SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION

OUTSTANDING SINGLE-CAMERA PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING INTERACTIVE EXTENSION OF A LINEAR PROGRAM

OUTSTANDING DRAMA SERIES

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS

Dead to Me (3 Nominierungen)

In “Dead to Me” geht es um die Witwe Jen, die in einer Selbsthilfegruppe eines Tages ihre Freundin fürs Leben findet. Beide freunden sich an, doch es gibt ein dunkles Geheimnis, dass die neue Freundschaft in Gefahr bringen könnte.

Staffeln: 2

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING CASTING FOR A COMEDY SERIES

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A COMEDY SERIES

OUTSTANDING COMEDY SERIES

The Kominsky Method (3 Nominierungen)

In dieser Comedy-Serie spielt der US-amerikanische Schauspieler Michael Douglas die Rolle eines alten Schauspiellehrers, der Jahre zuvor kurzzeitig vor der Kamera erfolgreich war.

Staffeln: 2

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES

OUTSTANDING COMEDY SERIES

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES

Unbelievable (4 Nominierungen)

Als ein junges Mädchen Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet, suchen zwei weibliche Beamten nach Beweismaterial. Während den Ermittlungen machen sie schockierende Entdeckungen.

Staffeln: 1

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING WRITING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

OUTSTANDING CASTING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR SPECIAL

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING LIMITED SERIES

Unorthodox (8 Nominierungen)

Diese Serie beschäftigt sich mit der Geschichte einer jungen jüdischen Frau, die sich aus den Zwängen und Vorstellungen ihrer Familie und der ultra-orthodoxen Religionsgemeinschaft der Satmarer Chassiden befreit.

Staffeln: 1

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING CASTING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR SPECIAL

OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES

OUTSTANDING DIRECTING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR SPECIAL (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)

OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE

OUTSTANDING LIMITED SERIES

OUTSTANDING WRITING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker (1 Nominierung)

Madam C.J. Walker war eine afroamerikanische Self-Made-Milliardärin, die mithilfe ihrer selbst entwickelten Haarprodukte in 1880er-Jahren ein Vermögen machte. Schnell stieg sie zur erfolgreichen Geschäftsfrau an. Die Miniserie “Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker”, gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte ihres Imperiums.

Staffeln: 1

Nominiert in der Kategorie “Best Actress, Limited Series or TV Movie”.

Better Call Saul (6 Nominierungen)

Die Krimi-Serie handelt vom Anwalt James McGill, welcher später als Saul Goodman bekannt wird. Die Serie ist zudem ein Prequel der sehr bekannten Fernsehserie “Breaking Bad”.

Staffeln: 5

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING DRAMA SERIES

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)

OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES

OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES

GLOW (3 Nominierungen)

“Glow” ist eine Netflix-Eigenproduktion, in der es um die erfolglose Schauspielerin Ruth geht, die in den 80ern in Los Angeles durch Zufall als Akteurin in einer Fernsehshow für Frauen-Wrestling engagiert wird.

Staffeln: 3

Nominiert in den Kategorien:

OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES

OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

Eine gesamte Übersicht aller Serien, die 2020 für einen Emmy nominiert sind, findet ihr hier.