Wir befinden uns in Woche fünf bei GNTM, die wieder einige Überraschungen für die Nachwuchsmodels bereithielt. Die ersten Castings standen an und beim Entscheidungswalk glänzte Modedesigner Jean Paul Gaultier neben Heidi Klum.

Ganz Drama-frei lief es aber auch diesmal nicht!

GNTM: Models müssen sich in Castingwoche beweisen

Eine weitere wunderschöne Woche auf Mykonos bricht an und die Models lernen von Profi Heidi Klum höchstpersönlich, wie man sich richtig präsentiert! Denn wenn wir eines aus 16 Staffeln GNTM gelernt haben, dann: „Ein Model ohne Job ist kein Model!!!“. Darum müssen sich die Kandidatinnen auch besonders ins Zeug legen und Heidi vom ersten Moment an mit ihrer persönlichen Story überzeugen. Und was sollen wir sagen: Den einen gelingt das super gut, den anderen eher weniger.

Von einer Teilnehmerin, die Ballett tanzt, über eine, die in Dublin lebt und eine andere, die gerne backt, ist alles mit dabei. Im Gedächtnis geblieben ist aber wohl Anita, die auf einem Bauernhof lebt. Heidi fragt gleich mal nach, ob sie Kühe melken kann. Die überraschende Antwort: „Nein. Aber ich kann Schweine schlachten …“. Die Kandidatinnen geben ein synchrones „Ewww!“ von sich, doch Heidi ist begeistert und rät der 20-Jährigen, sie solle das dem Kunden unbedingt (gut verpackt!) erzählen.

Die ehrgeizige Kandidatin Sophie wird beim Übungsversuch nicht verschont. Während sie ihre Vorstellung runterrattert, zeigt sich Heidi alles andere als begeistert. „Es kommt nicht echt rüber, es ist zu aufgesagt.“ Und damit spricht Frau Klum wohl so ziemlich jedem Zuseher und jeder Zuseherin aus der Seele. Am Ende hat sich Sophie die harte Kritik aber scheinbar doch zu Herzen genommen, denn sie ergattert den „ersten Job der Staffel“, wie sie mehrmals stolz in die Kamera ruft!

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Für die Castings geht’s jedenfalls nach Athen. Und eine Kandidatin ist gleich mal begeistert: „Los geht das Model Life!“ … ähm ja, oder so. Wie wir bereits wissen, hat Sophie bei Casting Nr. 1 erzeugt und den Job ergattert. Also geht es weiter zur zweiten Station, wo die Gründerin des Bademoden-Labels „DelicateLove“ und ähm Heidi Klum warten?! Es hat schon einen Moment gedauert, bis wir gecheckt haben, dass das gar nicht Heidi in der Funktion von „Undercover Boss“ ist, sondern die zweite Mitbegründerin der Marke. Upsi! Der Job geht jedenfalls an Best-Agerin Barbara und Juliana.

die wiebke ist doch die heidi ihr trickst mich nicht aus #gntm — mi (@lordeimcrying) March 3, 2022

Bleiben also noch Casting Nr. 3 und 4, die – wir machen es kurz – an Amaja und Lou-Anne gehen. Übrigens: Alle, die einen Job ergattern konnten, sind automatisch eine Runde weiter und müssen nicht mehr beim wöchentlichen Elimination-Walk antreten.

„Sind wir Dominas?“: Der Catwalk sorgt für Drama

Als wären die Meeedchen und Damen diese Woche nicht schon mit genug Überraschungen und Herausforderungen konfrontiert gewesen, sorgen auch noch die Outfits des Final-Walks für skeptische Blicke. Denn die Models schlüpfen in Dessous oder „Zaumzeug“, wie manche die sündhaft teure Kleidung beschreiben. Gut, die Bezeichnung kann man ihnen nicht wirklich verübeln, schließlich bestehen die Outftits zum größten Teil aus Korsagen, Halsbändern, Ketten und Strapse.

Bild: ProSieben/ Richard Hübner

Die einen finden’s super, für die anderen steht eine große Katastrophe im Raum. „Was soll denn meine Oma sagen?“, so die Bedenken einer Kandidatin. Und auch Anita (ihr wisst schon, die, die Schweine schlachtet) ist alles andere als happy mit ihrem Look. „So läuft man ja nur im aller privatesten Fall rum und das geht für mich gar nicht“, findet sie. Dann verhüllt sie sich mit einem Bademantel und läuft zu so ziemlich jeder ihrer Mitstreiterinnen, um ihnen ihr gewagtes Outfits zu präsentieren.

sorry aber die outfits sind ja einfach mal straight up hot and stunning i— why the drama ?? #gntm pic.twitter.com/UqbGRaucHE — sarah (@callmeloverx) March 3, 2022

Auch bei der 50-jährigen Martina sieht Freude anders aus. „Das ist schon eine Grenze, wo ich mich frage, mach ich das oder ist mir das zu viel?“. Doch da wussten die Nachwuchsmodels noch nicht, welcher Stargast sie gleich begrüßen wird. Es ist kein Geringerer als Jean Paul Gaultier! Der französische Luxusdesigner nimmt in dieser Woche als Gastjuror neben Heidi Klum Platz. Doch bevor er sich in den unbequemen Jury-Stuhl zwängt, gibt er den Models noch einen Rat, wie sie sich am Laufsteg präsentieren sollen: „Wie ihr euch am wohlsten fühlt.“

ich glaub, wenn man so ein outfit trägt, muss man sich einfach geil fühlen. geht nicht anders. so will es das gesetz. #gntm — pizzabaum | she/her (@pizzabaum) March 3, 2022

Während Martina sämtliche Bedenken über Bord geworfen hat, kommt Anita immer noch nicht drauf klar. „Es ist einfach nicht mein Stil, das ist nichts für die Öffentlichkeit. Das sollte ein Mann im Leben sehen – den werde ich jetzt nicht mehr finden.“ Wir sind uns ziemlich sicher, liebe Anita, dass dir dieser Auftritt keineswegs die Chance auf die große Liebe vermasselt hat, trust us!

Dass Jean Paul Gaultier extra für die Show eingeflogen wurde, kann man getrost als das Highlight der Sendung bezeichnen. Auch Heidi freut sich und ruft: „Ich kann es gar nicht glauben, dass du es wirklich bist“. Ja Heidi, das können wir auch nicht.

Jean Paul Gaultier bei #GNTM. Und Twitter so: pic.twitter.com/exHuyMVG4P — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) March 3, 2022

Am Ende der Sendung wartet noch eine riesige Überraschung (diesmal aber wirklich die letzte für diese Woche, versprochen!) auf die Kandidatinnen. Denn die Model-Reise geht weiter – diesmal nach Los Angeles. Um die Kandidatin von vorhin zu zitieren, deren Name uns an dieser Stelle leider schon wieder entfallen ist: „Los geht das Model Life!“. Diesmal wirklich.

Und wir sagen nur dazu: ENDLICH! Denn wisst ihr, was das bedeutet? Die Umstyling-Folge steht an! Am Ende hat es für Laura W. nicht gereicht. Sie muss die Sendung verlassen. Alle anderen Kandidatinnen packen ihre Koffer und machen sich auf den Weg in Heidi Klums Wahlheimat.

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.