Bereits 2018 sprach Jada Pinkett Smith über ihren Haarausfall, weswegen sie vermehrt auf Kopfbedeckungen zurückgegriffen hatte. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag wagt die Schauspielerin jetzt eine mutige Typveränderung und zeigt sich erstmals mit abrasierten Haaren.

Inspiriert habe sie ihre Tochter Willow, die sich schon vor wenigen Wochen von ihren Haaren getrennt hat.

Jada Pinkett Smith präsentiert sich überraschend mit Glatze

Was für ein rührender Post von Willow Smith. Die Tochter von Hollywoodstar Will Smith teilt auf Instagram ein Foto von sich selbst und ihrer Mutter Jada Pinkett Smith. Darunter schreibt sie: “Ein Geschenk ist rein, wenn es von Herzen zur rechten Zeit, am rechten Ort, von der richtigen Person kommt und wir keine Gegenleistung erwarten”.

Das Besondere daran: Völlig überraschend zeigt sich Jada das erste Mal mit frisch rasiertem Kopf. “Willow hat mich dazu gebracht, es zu tun, weil es an der Zeit war, loszulassen”, schreibt die 49-Jährige zu dem Foto, das zwei starke Frauen zeigt. Tochter Willow Smith ist für ihre experimentellen Looks bekannt und postete bereits Anfang des Monats ein Foto von sich mit kurzen Haaren.

Haarausfall ließ Jada zittern

Vor drei Jahren erzählt die 49-Jährige in ihrer Talkshow “Red Table Talk”, dass sie unter Haarausfall leidet. Gegenüber ihrer Tochter Willow und ihrer Mutter Adrienne, gestand sie damals: “Es war erschreckend, als es anfing. Ich war eines Tages unter der Dusche und hatte plötzlich eine handvoll Haare in meinen Händen.” Die Angst ihre Haare komplett zu verlieren habe sie ständig begleitet.

Als Grund, warum sie dieses Thema überhaupt publik gemacht hat, nannte sie damals die vielen Fragen, die sie deswegen schon bekommen habe. In der Öffentlichkeit trägt die 49-Jährige nämlich meistens einen Turban.

“Du hast mir die Kraft gegeben, dasselbe zu tun”

Die Schauspielerin, die im September ihren 50. Geburtstag feiert, erklärt nun, dass ihre 50er mit der Glatze eine Freude werden. Sie setzt mit ihrem Schritt ein eindeutiges Statement! Für ihren selbstbewussten Umgang mit Haarausfall bekommt die Schauspielerin auch sehr viel positives Feedback. Eine Userin schreibt beispielsweise: “Einfach nur inspirierend. Ich leide selbst an Haarausfall. Du hast mir die Kraft gegeben, dasselbe zu tun”. Auch Schauspielkollegin Jenna Dewan ist begeistert vom neuen Look der 49-Jährigen und kommentiert: “Von innen und außen die Schönste”.

Da müssen wir Jenna Dewan einfach Recht geben….mehr davon bitte!