Um die Corona-Impfungen weiter voranzutreiben ist auf der Alten Donau in Wien künftig sogar ein eigenes Impfboot unterwegs.

Die schwimmende Impfstation fährt zwischen den Bädern an der Donau hin und her. Wer will, kann zusteigen und sich spontan impfen lassen.

Wien: Impfboot auf der Alten Donau unterwegs

Mit einem ziemlich ungewöhnlichen Angebot will die Stadt Wien die Impfstrategie weiter vorantreiben. Um auch Impf-Skeptiker zu motivieren, fährt nämlich demnächst sogar ein eigenes Impfboot an der Alten Donau entlang, auf dem man sich spontan gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Kein Scherz! Das Boot pendelt zwischen den einzelnen Bädern hin und her, um dort Zielgruppen zu erreichen, die zum Beispiel vom Anmeldevorgang für eine Impfung abgeschreckt sind oder generell skeptisch sind.

Nähere Details noch nicht bekannt

Ab wann genau das Boot auf der Donau unterwegs sein wird, ist noch nicht bekannt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will am Donnerstagnachmittag (15. Juli) nähere Details präsentieren. Die schwimmende Impfstation ist ein erweitertes Angebot zu bereits bestehenden Aktionen, wie etwa die Impfung ohne Anmeldung im am Wiener Rathausplatz oder die Impfbox auf der Donauinsel.

Ein ähnliches Konzept gibt es übrigens auch in der Schweiz. Dort wurde die MS Thurgau, ein Schiff der Bodensee Schifffahrt, bereits Anfang des Jahres zu einem Impfschiff umgebaut.