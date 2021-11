Auch wenn die Tage immer trister werden, heißt das noch lange nicht, dass auch unsere Laune darunter leiden muss! Denn das Wochenende steht vor der Türe und hält für das ein oder andere Sternzeichen echte Glücksmomente bereit.

Und welche das sind, lest ihr hier!

Fische

Der Kosmos ist an diesem Wochenende definitiv auf der Seite der Fische. Denn die positive Energie, die das Sternzeichen erfährt, führt dazu, dass es unglaublich gute Laune hat. Und das macht sich auch bezahlt! Denn die ausgelassene Stimmung wirkt sich auch auf das Umfeld der Fische aus und macht Unmögliches möglich! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um seinen Horizont zu erweitern und etwas zu tun, was man schon immer tun wollte, sich aber nie wirklich getraut hat. Was hält dich auf? Nutze deinen positiven Drive, um etwas Unvergessliches zu erleben!

Jungfrau

Jungfrauen streben immer nach dem Besten und Größten. Oft werden sie dadurch aber enttäuscht, denn sie haben einfach immer zu hohe Erwartungen an sich selbst und an andere. Doch nicht an diesem Wochenende! Denn die Sternenkonstellation führt dazu, dass dieses Sternzeichen nahezu alles erreichen kann – und zwar im Handumdrehen. Und wer weiß, vielleicht kommt auch die ein oder andere einmalige Gelegenheit ans Licht, die sich bisher immer versteckt hat. Dann heißt es: Zupacken! Denn so schnell kommt sie nicht wieder…

Waage

Dieses Wochenende spüren Waagen eine fast schon unheimliche Motivation, Dinge anzupacken. Sei es der Sportkurs, der sich schon seit Monaten auf der To-Do-Liste befindet. Das Ausmisten von unnötigen Dingen, die in der Wohnung rumgammeln. Oder den innerlichen Ruck, den man sich selbst gibt, um sein eigenes Glück voranzutreiben. Du willst endlich den nächsten Schritt mit einer ganz bestimmten Person gehen? Dann ist jetzt die Zeit dafür! Denn das Universum ist auf deiner Seite und unterstützt dich aus dem Hintergrund. Du wirst es nicht bereuen!