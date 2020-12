In der einen Sekunde noch gut drauf und in der nächsten dem Weltuntergang nahe – Manche Menschen wechseln im Sekundentakt ihre Stimmung und sind einfach unglaublich launisch. Oftmals hängt das mit dem Sternzeichen zusammen.

Denn vor allem drei Tierkreiszeichen haben extreme Stimmungsschwankungen und wirken deshalb unglaublich launisch:

Krebs

Der Krebs wird meistens von seinen Gefühlen überwältigt. Dabei wirkt er auf andere oft launisch, weil sich seine Stimmung innerhalb von Sekunden ändern kann. Schon bei der kleinsten Krise verwandelt sich seine gute Laune sofort in Frustration und Angst. Aber wenn er dann jemanden sieht, den er sehr gern hat, ist der Krebs plötzlich wieder gut gelaunt.

Jungfrau

In Umgebungen, in denen sich die Jungfrau wohlfühlt, wirkt sie meist sehr professionell und rational. Das kommt vor allem im Berufsleben sehr gut an. Doch sobald sie mit einer Situation überfordert ist oder sich nicht auskennt, wird sie launisch und ihre Ängste kommen hoch. Obwohl sie immer versucht ihre ängstliche Ader zu unterdrücken, kommt sie dennoch ab und zu zum Vorschein und Unsicherheiten machen sich breit. Dann wird sie zum kompletten Gegenteil von ihrer sonst so professionellen Ausstrahlung.

Wassermann

Der Wassermann ist ein unglaublich wechselhaftes Sternzeichen. Ist er in der einen Sekunde noch der klassische Eigenbrötler, entfacht er in der nächsten plötzlich eine Revolution. Meistens ist der Wassermann jedoch gerne allein und mag es nicht besonders, wenn zu viele Menschen um ihn herum sind. Das wechselt aber schnell, wenn ihn ein Thema begeistert oder mitreist. Plötzlich wird der Einzelgänger zum Mittelpunkt, lässt sich von den anderen mitreißen und genießt die Aufmerksamkeit.