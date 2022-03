Der Vollmond am 18. März bringt nicht nur erste Frühlings-Zeichen sondern auch große individuelle Veränderungen. Von Beziehungsstress über Motivationskick ist für die Sternzeichen so einiges dabei.

Diese Sternzeichen spüren die größten Veränderungen.

Jungfrau

Liebe Jungfrauen, es kommt so Einiges auf euch zu. Denn der Vollmond bringt euch nicht nur viele Veränderungen, sondern auch den Drang, euer ganzes Leben zu reflektieren. Für die Jungfrauen ist nämlich vor allem der März sehr prägend, da jetzt Entscheidungen getroffen werden, die das gesamte restliche Jahr stark beeinflussen.

Ist der aktuelle Partner wirklich der richtige? Wie erfüllend ist der Job und welche Ziele stehen ganz oben auf der Bucket List. Auf die Jungfrauen kommt jetzt eine sehr emotionale aber aufregende Zeit zu. Wenn sie diese richtig nutzen, starten sie in den kommenden Monaten so richtig durch!

Zwillinge

Für Zwillinge bringt der Vollmond im März vor allem Veränderungen im Liebesleben. Denn nach einer recht turbulenten und intensiven Phase sehnen sich die Zwillinge jetzt nach Geborgenheit, Ruhe und einem klaren Verhältnis.

Wer mitten in der Dating-Phase steckt, wünscht sich endlich ein klärendes Gespräch während andere Zwillinge jetzt erkennen, dass eine Beziehung so keinen Sinn mehr macht. Der März ist also weiterhin geprägt von romantischen Auf und Abs; aber sobald alle Dinge ausgesprochen sind, steht einem langen Aufenthalt auf Wolke sieben nichts mehr im Weg.

Widder

Für Widder bedeutet der Vollmond vor allem eines: Einen enormen Motivationskick. Denn die Widder spüren den herannahenden Frühling und schaffen es jetzt endlich aus ihrem winterlichen Motivationsloch. Es wird also höchste Zeit, alle Prioritäten wieder neu zu sortieren und die Dinge richtig anzupacken.

Sei es ein neuer Job, eine Uni-Abgabe oder ein Umzug: Für die Widder startet jetzt eine sehr intensive und ereignisreiche Phase, in der das Tierkreiszeichen hart an sich selbst arbeitet. Mit Erfolg: Denn all diese Schritte bewirken große Veränderungen und einen Schub an Selbstbewusstsein!