Dem Partner blind zu vertrauen, ist das Ziel von vielen. Doch nicht jedem fällt es leicht, sich in einer Beziehung komplett fallen zu lassen. Einige Sternzeichen neigen stattdessen dazu, Kleinigkeiten zu zerdenken und hinter jedem Konflikt das Ende der Beziehung zu erwarten.

Diesen Sternzeichen fällt Vertrauen besonders schwer.

Widder

Widder entscheiden immer mit dem Kopf und nie mit dem Herzen. Sie sind richtige Analytiker und wissen, dass wirklich jeder Geheimnisse hat. Umso schwieriger fällt es ihnen deshalb, jemandem blind zu vertrauen. Das fällt vor allem in Beziehungen auf. Denn die neugierigen Widder versuchen auch nach einer langjährigen Partnerschaft, auf die Geheimnisse des Anderen zu stoßen.

Das kann in den unterschiedlichsten Aktionen zum Ausdruck kommen: Schnüffeln im Handy und Laptop, ewig lange Fragerunden nach dem Feiern gehen oder Ausfragen der engsten Vertrauten. Den Widdern ist kein Weg zu mühsam, um sicherzugehen, dass ihr Partner beziehungsweise ihre Partnerin ihnen die Wahrheit sagt. Widder sind richtige Overthinker und brauchen deshalb jemanden, der auch die absurdesten Vermutungen klarstellt und die Geduld hat, all die neugierigen Fragen zu beantworten.

Steinbock

Steinböcke neigen dazu, in der Vergangenheit zu leben. Erfahrungen aus ehemaligen Beziehungen und Freundschaften prägen sie besonders nachhaltig und zeichnen sie für lange Zeit. Werden die Steinböcke ein Mal betrogen, verletzt oder hintergangen, schaffen sie es einfach nicht, diesen Schmerz hinter sich zu lassen – auch nicht in einer neuen Partnerschaft.

Die Folge: es fehlt ihnen an Vertrauen. Denn sie bleiben in ihren Beziehungen auch nach längerer Zeit skeptisch und hinterfragen alles. Steinböcke wollen sich selbst vor erneutem Schmerz schützen; auch wenn das bedeutet, sich nicht vollständig auf eine Beziehung einzulassen.

Für den neuen Partner oder die neue Partnerin bedeutet das, dass sie nicht nur geduldig sein sollten, sondern auch möglichst transparent. Denn gesperrte Handys, heimliche Treffen oder stundenlange Funkstille sind Gift für die Steinböcke. Nur bei sehr offenen Partnerschaften können die Steinböcke sichergehen, dass ihr Gegenüber wirklich nichts verheimlicht.

Skorpion

Skorpione sind voller Zweifel. Sie sind sich nie sicher, ob sie ihrem eigenen Bauchgefühl wirklich vertrauen können oder ob sie ständig die falschen Entscheidungen treffen. Besonders in Beziehungen kann das zu einer Hürde werden. Denn genauso, wie sie an sich selbst zweifeln, zweifeln sie auch an der Partnerin oder dem Partner. Besonders zu Beginn einer neuen Beziehung sind sich die Skorpione sicher, dass sie schon bald „ersetzt“ werden und versuchen sich immer wieder vor Augen zu halten, dass sie sich nicht zu schnell verlieben sollen.

Denn sie können dem Gegenüber lange Zeit nicht vertrauen. Dieses fehlende Vertrauen rührt meist aus einer tiefen Unsicherheit, die das Tierkreiszeichen erst überwinden muss, bevor es sich letztendlich vollständig auf die Beziehung einlassen kann. Dann fällt auch das Vertrauen deutlich leichter.