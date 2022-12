Zeig mir deinen Look und ich zeig dir, wer du bist. Viel zu oft denken wir, wir müssen uns und unseren Style an Trends und die Gesellschaft anpassen. Was dabei aber oftmals untergeht, sind du und deine Persönlichkeit. Denn der richtige Look sieht nicht nur trendy aus, er spiegelt auch deine Wesensart wider und kann ein richtig gutes Gefühl und Selbstbewusstsein mit sich bringen! Passend zur festive Season haben wir missLESERIN Isabella und ihrem Freund Philipp einen Wunsch erfüllt: Ein professionelles Umstyling mit anschließendem Fotoshooting.

Aber seht selbst!

Casual Chic

Wie heißt es so schön, Stil ist nicht das Ende des Besens? Mag für manch einen vielleicht stimmen, wir finden aber, dass es oftmals gar nicht so sehr auf den eigenen Stil ankommt, sondern darauf, wie sehr wir uns in unserem Style wohlfühlen. Nicht selten greifen wir zu Basics oder das, was uns am unauffälligsten vorkommt. Denn Auffallen will keiner von uns so gerne. Oder doch? Wir finden, jeder ist schön auf seine ganz eigene Art und Weise, manchmal dürfen wir uns aber auch etwas trauen. Einen Typ unterstreichen oder einfach mal was Neues probieren. Was nie verkehrt ist? Casual Chic: Ein elegantes Teil wird mit lässiger Casualwear kombiniert et voilà, fertig ist der perfekte Look für jeden Anlass!

Foto: Die Ida, Outfit: Zalando

Isabella trägt: Rock von Marella EUR 170.95 / Bluse von Esprit EUR 49.99 / Pullover von iBlues EUR 159.95 / Stiefel von Patrizia Pepe EUR 349.95 (alles erhältlich bei Zalando)

Philipp trägt: Cordhose von Ralph Lauren EUR 159.95 / Hemd von Tommy Jeans EUR 69.90 / Pullover von Paul Smith EUR 294.95 / Mütze von Carhartt EUR 24.95 (alles erhältlich bei Zalando)

Cozy Outdoor

Philipp und Isabella mögen es gerne comfy und klassisch – damit kann man einfach nichts falsch machen. Eh, aber etwas mehr geht immer, wie wir finden! Besonders Isabella hat seit jeher von einer professionellen Beratung und einem tollen und vor allem typgerechten Styling geträumt. Inspo gab es für uns für unterschiedliche Looks: Vom stylishen Business-Outfit oder Weekend-Brunch, über funkelnde Partystyles für den Jahreswechsel oder die Weihnachtsfeier, bis hin zum everyday casual Streetstyle-Look. Damit die beiden bei ihrem Stadtbummel auch an kalten Tagen nicht frieren, haben wir ihnen mit cozy Outfits in Winterwhite und Beige einen stylishen Look verpasst, der nicht nur gut aussieht sondern auch super easy zu kombinieren ist.

Foto: Die Ida, Outfit: Zalando

Isabella trägt: Mantel von Only EUR 59.95 / Top von Abercrombie & Fitch EUR 41.95 / Sneakers von adidas Originals EUR 109.95 (alles erhältlich bei Zalando)

Philipp trägt: Mantel von Isaac Dewhirst EUR 99.95 / Sweatshirt von Yourturn EUR 34.99 / Cargohose von Endless Nights EUR 54.95 / Sneakers von adidas Originals EUR 125.95 / Mütze von adidas EUR 22.45 (alles erhältlich bei Zalando)

Be glamorous

Toll, wie sich Philipp und Isabella vor der Kamera gezeigt haben. Ein neues Outfit von Zalando und ein passendes Make Up können wahre Wunder bewirken und das Selbstbewusstsein pushen. Da braucht es nicht viel mehr als eine gute Attitude und eine grüne Paillettenhose und schon sieht man die Welt aus

gänzlich neuen Blickwinkeln. Denn sind wir mal ehrlich, etwas Sparkle kann jeder von uns im Leben gebrauchen und außerdem sollten wir uns viel mehr trauen und die Komfortzone öfter mal verlassen. Mit einer extra Portion Glitter natürlich, findet ihr nicht?

Foto: Die Ida, Outfit: Zalando

Isabella trägt: Hose von Gina Tricot von Marella EUR 49.95 / Top von Gina Tricot EUR 19.99 / Blazer von mbyM EUR 134.95 / Ohrringe von Swarovski EUR 179.95 (alles erhältlich bei Zalando)

Philipp trägt: Shirt von BOSS EUR 99.95 / Ketten von Pilgrim EUR 31.95 und BOSS EUR 75.95 (alles erhältlich bei Zalando)