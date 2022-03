Manchmal will man einfach, dass es allen anderen gut geht. Für manche Sternzeichen ist das eine absolute Lebensaufgabe, bei der sie auch oft ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen.

Diese Sternzeichen sind ganz besonders gutmütig.

Waage

Die Waagen haben ein riesengroßes Herz und eine durch und durch gute Seele. Sie sind immer darum besorgt, dass es ihrem Umfeld gut geht; ihr Ziel ist es, möglichst lange möglichst viel Harmonie zu haben. Waagen würden fast alles tun, damit es ihren Liebsten gut geht.

Doch dieser Wunsch geht oft auf Kosten der Waagen. Denn weil sie für ihr Umfeld und dessen mentale Gesundheit fast alles tun, leidet ihre eigene mentale Gesundheit schon einmal darunter und wird vernachlässigt. Achtung liebe Waagen, ihr selbst solltet immer die oberste Priorität sein.

Fische

Fische sind loyal und enorm treu. Das bedeutet auch, dass sie einem so einige Fehler und Unstimmigkeiten verzeihen; einfach, weil sie einen so sehr ins Herz geschlossen haben. Fische glauben immer an das Gute im Menschen und vertrauen schnell.

Das kann jedoch auch ganz schön gefährlich werden; vor allem bei neuen Bekanntschaften. Denn ihre gutmütige Art wird oft ausgenutzt und sie stecken in Freundschaften oft mehr Energie hinein, als sie zurückbekommen.

Krebs

Die Krebse können einfach nicht anders, als viel zu gutmütig zu sein. Denn das Tierkreiszeichen ist extrem sensibel und emotional und sorgt sich dauerhaft um sein Umfeld. Konkret bedeutet das für die Krebse, dass sie immer ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen haben und überall helfen wollen. Gegenleistungen verlangen sie dafür nie.

Das kann aber ganz schön anstrengend werden. Denn nicht jeder meint es mit ihnen gut, sondern nutzt die Hilfsbereitschaft der Krebse lieber dauerhaft aus. Umso wichtiger ist es für die Krebse deshalb auch, immer wieder ei mal Selfcare-Tage einzulegen, bei denen sich alles nur um sie dreht und sie ihr Umfeld in Ruhe analysieren können..