Egal ob Britney Spears das gefühlt hundertste Nacktbild postet oder sich wiedermal öffentlich mit ihrer Familie anlegt – ihre Community steht stets hinter ihr! Doch nun scheint es sich die Sängerin mit ihren Fans verscherzt zu haben. Der Grund: Ein Posting, in dem sie mehr oder weniger Christina Aguileras Tänzer*innen bodyshamed.

Echt jetzt, Britney?!

Britney Spears sorgt mit kontroversem Zitat für Aufsehen

Britney Spears sorgt jetzt mit einem äußert bizarren Posting für Aufmerksamkeit – again! Auf Instagram teilte die Sängerin nämlich ein Zitat, das vielen ihrer Fans ziemlich sauer aufstößt. „Ich fand heraus, dass es nur einen Weg gab, um dünn auszusehen: sich mit dicken Leuten zu umgeben.“, ist auf Britneys Instagram-Kanal zu lesen. Das Zitat allein ist schon mehr als fragwürdig, doch die ehemalige Pop-Prinzessin setzt noch einen obendrauf.

Denn in die Caption schreibt die 40-Jährige: „Ich wünschte, ich hätte die Kindermädchen für meine Kinder auswählen können. Oder meine Tänzer! Ich meine, wenn ich die Tänzer von Christina Aguilera gehabt hätte, hätte ich viel zierlicher ausgesehen.“

Britney basht Familie

Weiters schreibt sie: „Glaubst ihr nicht, dass mein Selbstvertrauen ein bisschen besser gewesen wäre, wenn ich selbst wählen hätte können, wo ich wohne, esse, wen ich anrufe, mich verabrede oder wer mit mir auf der Bühne steht!“ Damit spannt Britney dann den Bogen zu ihrer Familie.

„Es ist echt hart, zu sehen, wie viel damals von meiner Weiblichkeit weggenommen wurde. Und jede einzelne Person in meinem Umfeld hat sich zurückgelehnt und nichts gesagt!“. Doch nun wolle Britney nicht mehr schweigen. „Ich werde hier sein und über Dinge reden, über die NIE jemand gesprochen hat.“ Es wird deutlich: Im Fokus der Kritik sollte eigentlich ihre Familie stehen.

Shitstorm: Fans wittern Bodyshaming

Doch der Versuch, ihre Familie wiedermal in ein schlechtes Licht zu rücken, ging diesmal wohl eher nach hinten los. Ihre Fans sind fassungslos – selbst ihre treusten Anhänger*innen äußern Kritik an ihrem aktuellen Post.

In den Kommentaren hagelt es heftige Kritik. So schreibt zum Beispiel ein User: “Echt nicht cool, Britney!” Ein anderer schreibt: “Oh Liebes, lösche das, solange du Zeit hast.” Was ihre Community besonders stört: Das Bodyshaming gegenüber Aguilera’s Tänzer*innen. „Bodyshaming, nur damit du dich besser fühlst, ein echtes No-Go!“, schreibt ein Follower. Ein anderer User fasst es mit folgenden Worten zusammen: „Du musst keine anderen Frauen und Männer niedermachen. Konzentriere dich auf deine Heilung.“ Ob die Kritik bei Britney ankommt? Mal sehen – den Post gelöscht hat sie allerdings (noch) nicht.