Es ist noch nicht lange her, seit bekannt wurde, dass Leonardo DiCaprio offiziell wieder Single ist – und schon gibt es neue Datinggerüchte rund um den Hollywoodstar. Diesmal soll er Supermodel Gigi Hadid ziemlich nahe gekommen sein. Laut Insidern haben die beiden offenbar gemeinsam Zeit zusammen in New York verbracht.

Jetzt sind auch gemeinsame Fotos der beiden auf einer Party aufgetaucht. Haben wir bald ein neues Promi-Couple?

Datet Leonardo DiCaprio jetzt Gigi Hadid?

Das Datingleben von Leo DiCaprio ist, nennen wir es mal so, etwas absehbar. In der Vergangenheit hat er sich nahezu immer mit blutjungen Models (meistens blond, aber nicht immer) an seiner Seite gezeigt, die er spätestens ein paar Monate nach ihrem 25. Geburtstag wieder verlassen hat. So wie seine jüngste Ex, Camila Morrone. Mit ihr war der Hollywoodstar ganze vier Jahre lang zusammen. Doch kürzlich überschritt die hübsche Brünette ihr Vierteljahrhundert und Leo verabschiedete sich.

Und da der 47-Jährige nun wirklich kein Kind von Traurigkeit ist, hat er seine Angel bereits wieder ausgeworfen. Diesmal soll keine Geringere als Topmodel Gigi Hadid das neue Loveinterest des ewigen Junggesellen sein. Schon vor einigen Tagen gingen Gerüchte herum, dass DiCaprio an der Schönheit interessiert sei und versuchen würde, sie kennenzulernen. Haben wir also vielleicht bald ein neues Pärchen aus der Promi-A-Liga?!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gigi Hadid (@gigihadid)

Leo und Gigi gemeinsam in New York

Die Datinggerüchte rund um die beiden Superstars kommen nicht von ungefähr. Ein Insider verriet dem People Magazin, dass die beiden bereits eine Zeit lang gemeinsam in New York, Gigis Heimat, verbracht haben sollen. Die Verbindung soll aber noch sehr frisch sein, wie die anonyme Quelle berichtet. „Sie lernen sich gerade kennen“, zitiert People den Hinweis. Sie würden zwar noch nicht miteinander ausgehen, doch „Leo verfolgt Gigi definitiv“, heißt es weiter. Bisher sollen sie sich immer gemeinsam mit ihren Freundesgruppen gesehen haben.

Offenbar ist der Oscar-Preisträger mittlerweile schon einen Schritt weitergekommen. Denn Paparazzi-Bilder der Daily Mail zeigen, dass sich die beiden scheinbar SEHR gut verstehen. Während einer After-Show-Party der New York Fashion Week, sind die beiden gesehen worden, während sie sich ziemlich nahe gekommen sind. Leo scheint Gigi etwas ins Ohr zu flüstern und beide haben sich offensichtlich gut unterhalten.

Mit ihren 27 Jahren plus Baby fällt Gigi eigentlich schon aus dem Beuteschema von Leo, doch vielleicht hat der „Titanic“-Star nun endlich erkannt, dass er seine Altersgrenze ein kleines bisschen nach oben schrauben muss, um zumindest ein paar gemeinsame Interessen mit seiner Partnerin zu haben …