Kennt ihr diese Träume, in denen ihr vor jemandem davonlaufen wollt, aber einfach nicht vorankommt? Wir haben uns einmal angesehen, was dieser Traum bedeuten kann.

Denn laut Traumdeutung kann dieses langsame Laufen viel über unsere aktuelle Lebenssituation aussagen.

Häufiger Albtraum: Nicht weglaufen können

Es gibt diese Albträume, die einfach immer wieder zurückkommen. Wie zum Beispiel das Stolpern oder Hinunterfallen von einer hohen Distanz. Oder dass man zu einem wichtigen Termin zu spät kommt oder eine Schulprüfung noch einmal machen muss. Besonders schlimm sind für viele aber wohl die Träume, in denen man verfolgt wird. Mal ist es eine fremde Gestalt, mal ein Ungeheuer oder ein Geist – furchterregend sind die Träume immer. Ganz besonders dann, wenn man im Traum einfach nicht vorankommt. Man läuft und läuft; bewegt sich aber nur wenige Meter weiter. Ein absoluter Horror, aus dem wohl einige von uns schon schweißgebadet erwacht sind.

Die Frage, die wir uns dann nur allzu oft stellen, ist: was genau bedeutet dieser Traum denn? Manchmal ist die Antwort darauf klar. Haben wir kurz vor der Schlafenszeit beispielsweise einen Horrorfilm oder Thriller gesehen, in dem diese Szene vorkam, liegt die Lösung nahe. Doch das langsame Davonlaufen kann auch eine ganz andere Bedeutung haben, zumindest wenn es nach der Traumdeutung geht. Denn diese besagt, dass hinter unseren Träumen auch ganz bestimmte Symbole und Botschaften stecken können. Und das trifft auch auf Albträume zu.

Das kann der Traum bedeuten

So kann ein Traum, in dem man beim Weglaufen nicht vom Fleck kommt, etwa auf die unterschiedlichsten Ängste im realen Leben hinweisen. Wichtig ist dabei jedoch zu betonen, dass die Traumdeutung immer sehr subjektiv ist. Ein- und derselbe Traum kann also für jede:n etwas ganz anderes bedeuten. Doch einige Tendenzen lassen sich bei dem Thema Davonlaufen oder Flüchten schon erkennen. So kann das auf der Stelle bleiben etwa Hemmungen symbolisieren, die uns aktuell belasten. Wollen wir also beispielsweise etwas ganz Bestimmtes tun, trauen uns aber einfach nicht, kann sich das auch in Albträumen äußern. Denn die inneren Zweifel können uns auch ins Traumland begleiten.

Wenn wir es im Traum einfach nicht schaffen, aus einer brenzligen Situation zu flüchten, kann das aber auch symbolisch für ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit stehen, das uns in der realen Welt begleitet. Etwa, wenn wir schon lange eine frustrierende Lebensphase durchmachen oder unsere großen Wünsche enttäuscht wurden, kann uns dieses Traum-Motiv begegnen. Wer online nach Antworten sucht, findet auch immer wieder den Tipp, dass diese Träume darauf hinweisen können, dass man das Gefühl hat, im Leben festzustecken oder sich von den aktuellen Hürden im Alltag überfordert fühlt. Auch ein Gefühl von Kontrollverlust – etwa in der Beziehung oder im Job – kann solche Träume auslösen.

Das nicht Vorankommen muss aber nicht automatisch etwas Schlechtes bedeuten. Denn wenn man träumt, dass man nicht weglaufen kann, kann das auch bedeuten, dass man sich derzeit aktiv mit einigen Problemen beschäftigt und an diesen bewusst arbeiten möchte.