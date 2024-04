An alle Fans von Low-Rise-Kleidern: der Frühling 2024 ist eure Saison! Denn an diesem cuten und vielseitigen Piece kommt jetzt keiner mehr vorbei. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr den frühlingshaften Begleiter am besten stylt und kombiniert.

Wer noch keines der Trendkleider besitzt; jetzt aber schnell!

Darum sind Low-Rise-Kleider perfekt für den Frühling

Ein Outfit-Piece, das sowohl den Frühling als auch den Sommer verkörpert und das in beiden Jahreszeiten top gestylt werden kann? Sagt hallo zu dem wohl angesagtesten Trend der Saison: Low-Rise-Kleider! Nach dem Comeback der Low-Rise-Jeans, einem Trend der 2000er, ist nun auch das Kleid an der Reihe. Das Dress zaubert aufgrund der tief angesetzten Taille eine einzigartige Silhouette und verlängert den Körper.

Ob als Maxi- oder Mini-Kleid; der Low-Rise-Cut kommt in vielen verschiedenen Varianten und kann sowohl elegant (mit fließenden Materialen in Seidenoptik) oder mega-lässig (mit Boots und Langarmshirt) gestylt werden. Auch an die Jahreszeiten passt sich das Trendkleid wunderbar an. Ob ohne oder mit ganz dünnen Trägern für Tage, in denen sich die Temperaturen jenseits der 30 Grad bewegen oder langärmelig für die angenehme Übergangszeit – die Auswahl ist enorm!

Vom Runway auf die Straße

Während viele das Low-Rise-Kleid mit eleganten Red-Carpet-Auftritten von Stars wie Elsa Hosk, Emily Ratajkowski oder Kendall Jenner verbinden, ist das Image längst nicht mehr nur von Glam-Power geprägt.

Vielmehr zeigen sich jetzt zahlreiche Fashion-Influencerinnen auf den Straßen der Modemetropolen, gestylt im Low-Rise-Kleid. Was sofort auffällt: Sie kombinieren das Dress mit Accessoires wie Lederjacken, Bikerboots, Mary Janes, färbigen Strumpfhosen und viel Schmuck.

3 Looks zum Nachstylen

Stylingtechnisch sind Low-Rise-Kleider ein super easy Begleiter für die kommenden Monate. Entweder trägt man sie so, wie sie sind und kombiniert dazu alle Art von Schuhen – von Loafer über Mary Janes, Boots, Slippers, Kitten Heels, Sneaker oder Pantoletten. Oder man zieht eine Jeansjacke, eine Lederjacke oder einen Blazer über. Als Highlight des Looks den Schmuck nicht vergessen! Auch hier gibt es keine Grenzen – von feinen Ringen, Ketten und Armbändern über Schmuck im Boho-Style passt alles wunderbar dazu.

Wir haben euch drei unserer absoluten Lieblingslooks zur Inspiration zusammengestellt!

1. Mix & Match

Ein elegantes Kleid gemixt mit einer Extraportion Coolness? Könnt ihr haben! Dafür sorgen Details wie Jeansjacke und Lederboots. Eine lässige Sonnenbrille verleiht dem Look einen Hauch von Arroganz, während der Haarreifen für einen lieblichen Faktor sorgt.

2. Cutie Alert

Die trendigen Short-Dresses in Kombo mit auffälligen Strumpfhosen und cuten Mary Janes sind auch in der Low-Rise-Kleider-Variante möglich. Dazu eine passende Tweed-Jacke und ihr seid noch stylischer, als es sich „Gossip Girl“ Blair Waldorf jemals erträumt hätte!

3. Glam Season

Wer bei diesem Trend auf keinen Fall auf Eleganz und Frühlingsgefühle verzichten möchte, mixt am besten ein Low-Rise-Kleid mit Puffärmeln und Blumenprint zu glänzenden Loafern mit einer edlen Tasche und noch edlerem Schmuck.