„Joker“-Fortsetzung loading! Fans können es kaum erwarten, bis der zweite Teil, „Joker: Folie à Deux“, in die Kinos kommt. Bis es so weit ist, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. Dafür sind jetzt erste Fotos vom Set aufgetaucht, auf denen man Lady Gaga in ihrer Rolle der Harley Quinn sieht. Die Vorfreude bei den Fans steigt!

Die Dreharbeiten fanden an diesem Wochenende mitten in New York City statt.

So sieht Lady Gaga als Harley Quinn aus

Und Action: In New York finden gerade die Dreharbeiten zur „Joker“-Fortsetzung, „Joker: Folie à Deux“, mit Lady Gaga in einer der Hauptrollen statt. Am Samstag wurde die City Hall in Manhattan von tausenden Statisten und Crew-Mitgliedern eingenommen. Und mitten drin war Lady Gaga, die sich erstmals im Harley-Quinn-Kostüm zeigte. Bilder dieser Szene gehen gerade um die Welt, schließlich haben die Bösewichte und Superhelden in jedem der Comic-Verfilmungen ihren ganz eigenen Look.

Wie ihr hier sehen könnt, trägt Lady Gaga eine rote Jacke über einer schwarz-weiß gemusterten Corsage. Dazu einen schwarzen Lederrock samt schwarzen Leggins, die das gleiche Muster wie ihr Oberteil haben. Ihr dunkles Augen-Make-up erinnert stark an jedes von Joaquin Phoenix, der 2019 in die Rolle des Jokers geschlüpft ist und auch in der Fortsetzung wieder die ikonische Rolle übernimmt.

Die Bilder zeigen auch, dass sich Harley Quinn vor einem Art Gerichtsgebäude befindet, vor dem gerade ein Protest stattfindet. Unzählige Menschen mit Clowns-Masken befinden sich in der Menge, mit Schildern, auf denen etwa „Befreit den Joker“ steht. Bis wir das Endergebnis sehen können, müssen wir uns aber wohl noch etwas gedulden. Denn die „Joker“-Fortsetzung kommt erst im Oktober 2024 in die Kinos.

Nächste Oscar-Chance für Lady Gaga?

Nachdem Joaquin Phoenix für seine Verkörperung des Jokers 2019 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ist die Rolle der Harley Quinn in der Fortsetzung auch eine große Chance, auf einen weiteren Oscar für Lady Gaga. Für die Filmmusik im Drama „A Star is Born“ wurde die 36-Jährige bereits 2019 mit dem goldenen Academy-Award ausgezeichnet. Steht eine weitere Trophäe also bereits in den Startlöchern?

Darum geht es in der Fortsetzung

Über den zweiten „Joker“-Teil ist noch nicht allzu viel bekannt. Fest steht jedoch, dass der Titel „Folie à Deux“ eine wahnhafte Störung beschreibt, in der Menschen die Wahnsymptomatik einer Person übernehmen, die ihnen sehr nahesteht. Und da Harley Quinn als Partnerin an der Seite des Jokers gilt und unsterblich in ihn verliebt ist, kann man annehmen, dass sie in der Fortsetzung die Eigenschaften des Jokers übernommen haben könnte. Den Look hat sie sich jedenfalls schon mal von ihm abgeschaut. Übrigens: Medienberichten zufolge soll „Joker: Folie à Deux“ ein Musical werden. Demnach können wir uns wohl auf einige Tanz- und Gesangseinlagen von Lady Gaga einstellen.