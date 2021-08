Es gibt Menschen, die einfach alles und jeden analysieren müssen. Das ständige Bedürfnis alles durchleuchten zu wollen, kann zwar dazu verhelfen, auf eine vernünftige Art Probleme zu lösen aber es kann auch auf eine klassische Art des Zerdenkens hinauslaufen.

Diese Tierkreiszeichen gehören zu den Vollzeit-Analysten.

Wassermann

Dass der Wassermann an erster Stelle steht, dürfte niemanden verwundern, denn dieser denkt die meiste Zeit komplett rational. Er würde niemals etwas dem Zufall überlassen. Auf emotionale Dramen reagiert er fast allergisch. Er versucht so gut es geht jegliche Art von emotionsgesteuerten Gedanken zu vermeiden. Dafür analysiert er alles von vorne bis hinten durch. Wegen seiner verkopften Art könnten ihn so manch einer sogar als kalt abstempeln. Dabei versucht er nur unnötig dramatische Situation zu vermeiden. Was ihm häufig auch viel Leid erspart.

Steinbock

Der Steinbock ist ein äußerst ehrgeiziges Sternzeichen. Vor allem wenn es um die Arbeit geht. Um sein Ziel zu erreichen, ist keine Hürde zu groß. Analytisches Denken liegt ihm einfach. Dadurch schafft er es sogar fast jedes Problem zu lösen noch bevor es wirklich entsteht. Seine Zielstrebigkeit hält ihn oft davon ab, überhaupt in eine Notsituation zu geraten und er liebt es sich in Sachen reinzustürzen, die eigentlich eine Nummer zu groß für ihn sind. Seine Waffe: sein Verstand. Seine analytische Ader ist sein Geheimnis zum Erfolg.

Zwilling

Man könnte nicht vorbildlicher Entscheidungen treffen als der Zwilling. Er ist ein Analyst wie er im Buche steht. Zuerst betrachtet der Zwilling das große Ganze. Nach einer genauen Analyse kommt er durchaus sehr zufrieden an sein Ziel. Prinzipiell ist das eine gute Herangehensweise, allerdings nimmt dieser Prozess auch gern sehr viel Zeit in Anspruch und bis dahin kann es herausfordernd für den Zwilling sein, weil alles als ungeklärt gilt. Wenn in dieser Zwischenphase schon jemand eine Entscheidung treffen will, wird er nervös. In dieser Zeit wäre es für den Zwilling von Vorteil etwas lockerer zu sein.