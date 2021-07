Yes girl, wir Ladies haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Viele von uns denken allerdings zu spät oder gar nicht darüber nach, wie die eigene Zukunft aussehen soll oder wovon wir im Alter leben wollen. Dabei ist es super wichtig, jetzt schon mit einer ungefähren Zukunftsplanung loszulegen. Aller Anfang ist tricky, deshalb haben wir fünf Tipps für dich, wie du deine Zukunft besser planen kannst.

Konkret und visuell 🤩

Mit beiden Beinen im Leben zu stehen und die eigene Zukunft zu planen, ist oft nicht einfach. Wo soll man anfangen und wo aufhören? Um auf Kurs zu bleiben, ist es wichtig, dass wir uns täglich daran erinnern. Durch die visuelle Darstellung unserer Ziele, in Form eines Vision-Boards, klappt das noch besser, denn das Unterbewusstsein unterstützt uns dabei. Wie du eines erstellen kannst? Ganz easy. Notiere dir deine Ziele und Träume; besorge dir eine Pinnwand; befülle diese mit den passenden Bildern, Grafiken, Affirmationen, Schlagwörtern oder Zitate und hänge das Board prominent in deiner Wohnung auf. So wirst du tagtäglich an deine Zukunftswünsche und Ziele erinnert. YEAH! ✨

Vorsorgen statt Sorgen machen

Wir Youngsters denken besonders viel an die Zukunftsplanung – aber nicht konkret ans Älterwerden. Sondern eher an Dinge, wie: Wo will ich beruflich hin oder will ich überhaupt eine Familie gründen? Doch gerade jetzt ist es wichtig, vorzusorgen, um in der wohlverdienten Pension gut leben zu können. Die Bank Austria bietet, gemeinsam mit ihrem Versicherungspartner ERGO, verschiedene Vorsorgemöglichkeiten an, mit denen WIR es in der Pension leichter haben können! Einen ersten Überblick, was dir bis dato zusteht, erhältst du beim Pensionsrechner. Oder du klingelst einfach direkt bei der Bank Austria durch und checkst dir einen erstklassigen Beratungstermin. So chillig war Vorsorgen noch nie! 😎

©Shutterstock | Antonio Diaz

Gehe in dich!

Yogis sind überzeugt, dass Meditation uns zur Erleuchtung führt. Klingt sehr esoterisch, wirkt aber wahre Wunder! Denn durch tägliche Meditation kannst du Klarheit, Stabilität, Vertrauen und Glückseligkeit finden. Man geht davon aus, dass Meditation zu positiven Gefühlen wie Liebe, Geduld, Mitgefühl und Motivationsgefühle führt. Heißt: Wenn wir meditieren, sind wir langfristig weniger gestresst und können unseren Fokus auf das Hier und Jetzt und in weiterer Folge auf unsere Zukunft lenken. Klingt gut! Und solltest du gleich mal ausprobieren. Einige Minuten am Tag reichen meist schon. Alleine klappt’s noch nicht? In deinem App-Store findest du unzählige Apps, die dich dabei supporten. 😁

Gesund in die Zukunft

Nicht nur deinen beruflichen Werdegang kannst du planen. Auch für deine psychische und physische Gesundheit kannst du jetzt schon vorsorgen und auf eine gewisse Art und Weise auch planen. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist, dass du auf eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung achtest. Zaubere dir jeden Tag ein leckeres, selbstgemachtes Essen und kaufe im besten Fall regionale Produkte (somit schützt du auch die Umwelt). Ebenso kannst du durch tägliche Bewegung, egal ob in Form von langen Spaziergängen, einer Lauf-Session oder mit einer Kraftsport-Einheit, deinen Körper in Schwung bringen, eine sportliche Routine in dein Leben integrieren und fit in die Zukunft starten. Denn sind wir uns mal ehrlich: mit mehr Energie starten wir viel lieber in den Tag. Probier’s am besten gleich aus!

Die Macht der Kommunikation

Sprechen ist das Mittel, durch das wir Gefühle und Gedanken ausdrücken und austauschen können. Wir Menschen reden miteinander über die verschiedensten Dinge. Also warum dann auch nicht mit dem engsten Personenkreis über die eigenen Zukunftspläne oder Wünsche sprechen? Nicht nur, dass du einen unheimlichen Support bekommen wirst. Je mehr du deine gedanklichen Pläne und Wünsche in deine Realität holst und darüber sprichst, desto eher gehen diese in Erfüllung. Hierbei spricht man ganz klar von der „Macht der Anziehung”. Und nein, die Rede ist nicht von einer WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht. Triff dich persönlich mit deinen Liebsten, spring über deinen Schatten und berichte von deinen Zukunftsplänen. Du wirst auf offene Ohren stoßen! 😍

