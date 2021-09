Ein Kriminalfall wie aus einem Hollywood-Streifen: Um seinem Sohn mit dem Versicherungsgeld zu helfen, organisierte ein Anwalt in Amerika jetzt seine eigene Ermordung.

Einige Monate zuvor waren seine Frau und sein zweiter Sohn ums Leben gekommen.

Mann überlebt Mordanschlag

Am 4. September sorgte ein Mordanschlag auf einen bekannten Anwalt für Aufsehen. Der Amerikaner Alex Murdaugh wollte gerade seinen Autoreifen wechseln, als ein Mann in einem Pickup Truck vorbeifuhr und ihm in den Kopf schießt. Murdaugh überlebt den Schuss mit oberflächlichen Verletzungen und wird in ein Krankenhaus gebracht. Murdaugh sei am Tag seiner geplanten Ermordung übrigens von seiner Anwaltskanzlei gebeten worden, zurückzutreten. Er habe nämlich Gelder von Kunden veruntreut.

Wenige Tage später kommt es jedoch zu einem überraschenden Geständnis: Der Anschlag war geplant – und zwar von dem Anwalt selbst. Er hatte einen ehemaligen Mandanten, der ihm in der Vergangenheit bereits Opiate verkauft hatte, beauftragt, ihn zu töten. Der Grund: Seine Ermordung hätte zur Folge, dass Murdaughs Sohn Geld von der Lebensversicherung erhalte. Und zwar satte zehn Millionen Dollar.

Eventuell auch Klage für das Opfer

Ans Licht kamen diese Verwicklungen übrigens, weil Murdaugh geständig war. Auch der beauftragte Mörder spricht gegenüber der Polizei offen. Er wurde am Dienstag verhaftet und wegen Beihilfe zum Selbstmord, Körperverletzung und Versicherungsbetrug im Zusammenhang mit der Schießerei angeklagt. Ob Murdaugh selbst wegen dieser Aktion ins Gefängnis muss, ist noch nicht klar.

Die zuständige Abteilung des South Carolina Law Enforcement nannte ihn jedoch als Mitangeklagten und beschuldigte ihn, sich mit dem Auftragsmörder verschworen zu haben. Murdaugh soll ihm die Waffe zur Verfügung gestellt haben, mit der er erschossen wurde. Weitere Anklagen in dem Fall sollen deshalb noch folgen.

Mysteriöse Familienmorde in der Vergangenheit

In einem Statement soll Murdaugh sich für den versuchten Versicherungsbetrug übrigens entschuldigt haben. Als Gründe nennt er unter anderem eine Drogen-Abhängigkeit. Schuld an seiner mentalen Situation seien Familienkrisen in diesem Jahr.

Denn es ist nicht das erste Mal, dass Murdaughs Leben für Rätsel sorgt. Seine Frau und sein erster Sohn wurden im Juni 2021 auf dem Grundstück der Familie erschossen. Bis jetzt ist unklar, wer die Tat begangen hat und was die Hintergründe und das Motiv sind. Der bei der Schießerei ermordete Sohn wartete zum Zeitpunkt seines Todes übrigens auf einen Prozess. Er wurde nämlich selbst angeklagt, nachdem er betrunken mit dem Boot seines Vaters gefahren war und dabei einen Unfall baute, bei dem eine Frau ums Leben kam.