Während sich die einen stets zurücklehnen und entspannen, stehen manche Menschen ständig unter Strom. Sie kommen einfach nicht zur Ruhe und haben immer unzählige Dinge zu tun. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Diese Tierkreiszeichen sind immer gestresst:

Jungfrau

Die Jungfrau gehört zu den hartarbeitendsten, ehrgeizigsten und perfektionistischsten Sternzeichen überhaupt. Und genau deswegen steht die Jungfrau ständig unter Stress. Denn ihr Perfektionismus erlaubt es ihr nicht, einfach mal loszulassen und die Beine hochzulegen. Sie will, dass alles, was sie angefangen hat, auch perfekt abgeschlossen wird. Das kann schon einmal dazu führen, dass das Sternzeichen etwas überfordert ist.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr intelligent und gerissen. Sein Ehrgeiz wird von kaum einem anderen übertroffen. Er möchte die ganze Welt an sich reißen. Steinböcke arbeiten Tag und Nacht für ihre Ziele und entspannen so gut wie nie. Sie können ihre Arbeit auch nicht abgeben, da sie davon überzeugt sind, dass sie keiner so gut macht wie sie selbst. Selbst wenn das Sternzeichen gerade nichts tut, ist es mit den Gedanken bei seinen nächsten Pflichten.

Waage

Man könnte meinen die Waage hätte das ausgeglichenste Leben überhaupt. Aber eben wegen seiner ruhigen, ausgeglichenen Art wird das Sternzeichen oft von Freunden zurate gezogen. Die Waage kann nie Nein sagen und muss daher viele Konflikte in ihrem Bekanntenkreis lösen und für Balance sorgen. Da kann es schnell passiere, dass die Waage selbst aus dem Gleichgewicht fällt und unter Dauerstress steht.

Löwe

Der Löwe hat gerne die Kontrolle über alles. Das bedeutet aber auch, dass er viel Kraft aufwenden muss, um diese auch zu behalten. Das Sternzeichen versucht stets, Großes zu leisten und das kann ganz schön stressig sein. Manchmal übernimmt sich der Löwe auch etwas und wird mit seinen Aufgaben nicht zeitgerecht fertig. Das führt meist dazu, dass er nie Zeit für sich selbst hat und ständig unterwegs ist.