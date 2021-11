Nach einem Jahreshöchstwert an neuen Covid-Infektionen verschärfen sowohl Wien als auch Oberösterreich die Corona-Maßnahmen weiter. Vor allem die 2G-Regel kommt jetzt vermehrt zum Einsatz.

Fast 8.600 Infizierte gibt es am heutigen Donnerstag (4.11.).

Wien: 2G auch bei kleineren Zusammenkünften

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig verkündet am Donnerstag (4.11.), dass die Covid-Maßnahmen in Wien weiter verschärft werden. Ab Ende kommender Woche (also das Wochenende von 13. und 14. November) wird die sogenannte „vierte Stufe“ vorgezogen.

Ab dann gilt die 2G-Regel auch in der Gastronomie, den körpernahen Dienstleistern (wie zum Beispiel Friseure) und kleineren Events und Zusammenkünften ab 25 Personen. Zutritt zu diesen Bereichen haben dann also nur mehr Personen, die geimpft oder genesen sind.

Die Covid-Impfung soll außerdem auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren möglich sein und die Auffrischungsimpfung wird weiterhin angeboten. Termine dafür sind bereits freigeschaltet – eine Drittimpfung wird sechs Monate nach dem zweiten Stich empfohlen.

Jahreshöchststand an Covid-Infizierten

In Oberösterreich gelten bereits am Montag neue Covid-Maßnahmen. Ab dann gilt in der Gastronomie, der Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern sowie in sämtlichen Kultur- und Freizeitbetrieben die sogenannte 2,5G-Regel. Eintritt hat also nur, wer geimpft, genesen oder PCR getestet ist. Antigentests verlieren in diesen Bereichen dadurch ihre Gültigkeit. Bei Events ab 500 Personen gilt außerdem nur mehr die 2G-Regel.

Um dies zu ermöglichen, weitet Oberösterreich das PCR-Testangebot aus. Ab Mittwoch soll es in ganz Oberösterreich zahlreiche PCR-Teststationen geben. Zusätzlich kann man in dem Bundesland außerdem bereits PCR-Tests über Alles Gurgelt machen.

In den vergangenen 24 Stunden erlebte Österreich einen neuen Infektionsrekord. Mit 8.593 Infizierten verzeichnete das Gesundheitsministerium heute den bisherigen Jahreshöchststand an Covid-Infizierten. Oberösterreich – das die drittmeisten Einwohner zählt – hat mit 2.317 Infizierten mit Abstand die meisten neuen CoV-Fälle. Der bisherige Höchstwert der Covid-Pandemie in Österreich war übrigens am 13. November 2020. Damals gab es 9.586 Infizierte.