Natürlich ist es nicht immer ganz einfach, über vergangene Beziehungen zu sprechen. Oft haben wir Angst, dass unser neuer Partner bzw. unsere neue Partnerin sich Sorgen machen könnte, wir könnten unseren Ex-Partner/unsere Ex-Partnerin zurückhaben wollen. Doch es gibt genug Gründe, die Karten ganz offen auf den Tisch zu legen.

Denn über den/die Ex zu reden kann einer Beziehung sogar guttun.

Deshalb ist es gut in einer neuen Beziehung über den/die Ex zu sprechen

Hier sind drei Gründe dafür, warum es nur Vorteile hat, sich über vergangene Liebesbeziehungen auszutauschen.

1. Einander besser verstehen

Eine zerbrochene Beziehung hinterlässt Spuren – das ist ganz normal. In der Regel verbringt man in einer Partnerschaft nämlich sehr viel Zeit miteinander. Kein Wunder also, dass man sich gegenseitig enorm beeinflusst. Aber wenn ihr euch kleine Einblicke in eure Vergangenheit gebt, kann euch euer neuer Partner bzw. eure neue Partnerin besser verstehen. So kann er/sie viel eher nachvollziehen, was euch zu der Person gemacht hat, die ihr heute seid.

2. Vertrauen

Mit einem Gespräch über die Verflossenen gebt ihr aber nicht nur Einblicke in eure persönliche Entwicklung. Denn gleichzeitig schafft ihr so auch eine Vertrauensbasis, die sonst kaum möglich wäre. Wenn ihr gemeinsam darüber reflektiert, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, dann kann das nur zum Vorteil eurer jetzigen Partnerschaft sein. Vergangene Partnerschaften hingegen einfach unter den Teppich zu kehren, kann stattdessen viel eher signalisieren, dass ihr euren/eure Ex womöglich zurückhaben möchtet.

3. Vorstellungen & Erwartungen

Wenn ihr miteinander über vergangene Liebesbeziehungen sprecht, dann wird auch zunehmend klarer, was eure Erwartungen an euren jetzigen Partner/eure jetzige Partnerin sind. So findet ihr viel schneller heraus, ob sich eure Vorstellungen überschneiden und kompatibel sind oder eventuell auch absolut gar nicht zusammenpassen. Im Idealfall könnt ihr sogar noch viel besser aufeinander eingehen. Doch beim Reflektieren ist Vorsicht angesagt! Eure neue Beziehung solltet ihr auf keinen Fall mit der alten vergleichen. Das führt nur zu unangenehmer Stimmung.