„You are beautiful, no matter what they say“! Mit diesen Lyrics hält Christina Aguilera 2002 ein Plädoyer für die Selbstliebe. Nun veröffentlicht die Sängerin eine neue Version des Musikvideos zu ihrem 20 Jahre alten Megahit „Beautiful“.

In dem neuen Clip sagt die 41-Jährige falschen Schönheitsidealen in den sozialen Medien den Kampf an.

Christina Aguilera veröffentlicht neues Video zu „Beautiful“

Manche von uns können sich noch gut daran erinnern: Im Oktober 2002 veröffentlicht Christina Aguilera ihr heiß erwartetes viertes Studioalbum „Stripped“. Auf dem Album zu finden ist auch der Song „Beautiful“, der zu einem weltweiten Hit wurde. Der Erfolg des Songs beruht zum Teil auch auf dem Musikvideo, das damals zu dem Song veröffentlicht wurde. In dem Clip sind nicht nur Teenies zu sehen, die unter den gängigen Schönheitsidealen leiden, sondern auch ein homosexuelles Paar, das sich küsst, und ein transgeschlechtlicher Protagonist mit Make-up und Abendkleid.

Zum 20. Jubiläum des Albums hat sich die Christina nun etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Sängerin überrascht ihre Fans mit einem neuen Musikvideo zu ihrem Song „Beautiful“. Bereits vor einigen Tagen kündigte die Sängerin dazu auf Instagram an: „Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von ‚Stripped‘ und des World Mental Health Day ist es mir eine Ehre, ein neues Musikvideo für ‚Beautiful‘ zu präsentieren“.

Clip zeigt wichtige Message

Das Video zeigt, wie wichtig und aktuell die Message des Songs auch 20 Jahre später noch ist! „Heutzutage ist es schwieriger denn je, unsere eigene Stimme zu hören, wenn so viele andere mit ihren uneindeutigen Botschaften in unsere Feeds und Köpfe eindringen“, schreibt Christina auf Instagram.

Und wie bereits das Video von 2002, hat es auch die aktuelle Version in sich. Zu sehen sind Kinder und Jugendliche, die wie hypnotisiert auf ihre Smartphones starren, während Jungs vor ihnen einem Fitnessideal nacheifern oder ein Arzt einer Frau Operationslinien auf die Haut malt. Einige Kinder sind total überschminkt und machen Selfies von sich. Ganz klar: Das Video spielt auf kritische Themen wie toxischer Social-Media-Konsum und die Sucht nach Schönheit und Perfektion an.

„Social Media hat die Beziehung zu unserem Körper verändert“

Doch die Message wird sogar noch eindeutiger. In der letzten Einstellung des Musikclips liegt ein Smartphone auf dem Boden, aus dem Blut fließt. Dazu steht geschrieben: „In den vergangenen 20 Jahren, seit ‚Stripped‘ veröffentlicht wurde, hat Social Media die Beziehung zu unserem Körper und damit auch unsere mentale Gesundheit verändert“.

Außerdem ist zu lesen: „Untersuchungen legen nahe, dass ein Zusammenhang zwischen der Beschäftigung mit sozialen Netzwerken und Problemen mit dem eigenen Körper, Selbstverletzungen und Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen besteht.“ Und genau darauf möchte Christina Aguilera nun aufmerksam machen und gefährlichen Idealen im Netz den Kampf ansagen.