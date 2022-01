Neues Jahr, neues Glück! Egal ob im Job, im Liebesleben oder im Freundeskreis – 2022 bringt jede Menge Veränderungen mit sich. Vor allem für diese drei Sternzeichen, denn sie erwartet schon bald eine lebensverändernde Begegnung.

Laut Horoskop werden diese Tierkreiszeichen 2022 eine schicksalhafte Begegnung machen…

Fische

Die bodenständigen und treuen Fische sind aktuell auf der Suche nach dem wahren Selbst. Das Wasserzeichen hat sich durch Liebeskummer und beruflichen Stress in den letzten Monaten fast selbst verloren. Bereits im Frühjahr 2022 könnten die lieben Fische dann einen Menschen kennenlernen, der ihnen viel Lebensenergie und Optimismus schenkt. Fische erkennen dadurch, was sie im Leben wirklich wollen.

Wassermann

Der Wassermann trägt unnötige Altlasten mit sich rum. Aber manchmal ist Loslassen eben nicht so einfach. Das Jahr 2022 meint es aber durchaus gut mit ihm. Eine Person aus der Vergangenheit, mit der er noch eine offene Rechnung hat, taucht plötzlich wieder auf und möchte sich bei ihm entschuldigen. Verzeihen kann sehr befreiend wirken. Also lieber Wassermann: hör dir an, was dein Gegenüber zu sagen hat und wenn du dich entscheidest, die Sache hinter dir zu lassen, dann hör auch auf, darüber nachzudenken und schließe Frieden – vor allem für dich selbst.

Löwe

Auch wenn der Löwe ganz genau weiß, was er will, kann ihm genau das zum Verhängnis werden. Denn manchmal ist er einfach viel zu verkopft und sieht nicht das große Ganze. Es ist also höchste Zeit, dass sich hier etwas ändert. Und weil es alleine oft sehr schwer ist, aus diesem Strudel hinauszufinden, kommt diesem Sternzeichen im Jahr 2022 jemand zur Hilfe – und das ohne, dass der Löwe es merkt. Doch mit der Zeit wird er erkennen, dass eine ganz bestimmte Person mitverantwortlich ist, dass es plötzlich wieder vorangeht.