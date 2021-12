Ja, 2021 war für viele ein recht turbulentes Jahr. Es wird auch definitiv nicht als unser „bestes Jahr ever“ in die Geschichte eingehen. Aber für drei Sternzeichen geht‘s 2022 bergauf! Und das so richtig!

Diese Tierkreiszeichen werden im kommenden Jahr besonders viel Glück haben.

Steinbock

Für Steinböcke geht das neue Jahr gleich richtig gut los. Im Job öffnen sich neue Wege und ein Erfolgserlebnis jagt das nächste! Und auch in der Liebe hat der Steinbock viel Glück – endlich, kann man sagen, denn 2021 war für den Steinbock leider ein schlechtes Jahr. Zumindest in Sachen Liebe! Aber das ändert sich bald. Das Liebesglück steht nun also bereits vor der Tür!

Widder

Beim Widder kommt das Glück im nächsten Jahr von Innen. Es müssen ja nicht immer äußere Einflüsse sein, die ein Jahr besonders machen. Die Widder lernen sich 2022 nochmal ganz neu kennen und finden heraus, was Glück bedeutet. Gut so! Denn dank dieser Wendung kann der Widder ganz gezielt dafür sorgen, dass sein Leben von positiven Momenten erfüllt wird. Laut Horoskop besinnt er sich auf die wichtigen Menschen um ihn herum und achtet dieses Jahr ganz besonders auf Ausgleich und Entspannung! Für den Widder steht 2022 also ganz im Zeichen des Genusses. Perfekt nach so einem turbulenten Jahr wie diesem.

Stier

Menschen mit dem Sternzeichen Stier dürfen sich freuen, denn die Sterne sind 2022 auf ihrer Seite. Besonders in der Karriere wird dem Stier dank eines günstigen Jupiter-Einflusses eine herausragende Glückssträhne vorausgesagt. Sie können sich in diesem Bereich weiterentwickeln, berufliche Träume verwirklichen und bekommen endlich die Anerkennung, die sie wirklich verdient haben. Das Business der Stiere floriert und so dürfen sie sich auch über ein prall gefülltes Konto im Jahr 2022 freuen.