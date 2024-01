Die Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat begonnen und an Tag eins dürfen wir nicht nur alle Promis kennenlernen, sondern es gibt auch schon den ersten Gossip im Dschungelcamp.

Natürlich wartet auch schon die erste Ekelprüfung!

Die Highlights vom ersten Tag im Dschungelcamp

20 Jahre ist es mittlerweile er, seitdem Sonja Zietlow und Dirk Bach zum ersten Mal den mittlerweile legendären Spruch „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geschrien haben. Grund genug, dieses Jahr ganz besonders zu zelebrieren. Und sagen wir einmal so: Tag eins lässt uns schon auf eine ziemlich spannende Staffel hoffen.

Aber zurück zum Anfang. Bevor es ins Camp geht, gibt es wie immer eine glamouröse Vorstellung der Kandidat:innen. Mit dabei sind 2024: Twenty4Tim, Anya Elsner, David Odonkor, Leyla Lahouar, Heinz Hoenig, Kim Virginia, Fabio Knez, Lucy Diakovska, Felix von Jascheroff, Sarah Kern, Mike Heiter und Cora Schumacher. Dieses Mal lernen sich alle auf einer Yacht kennen – oder sehen sich wieder. Denn einige Promis sind hier schon befreundet – oder hatten sogar mehr. Die Stimmung zwischen Kim und Mike – die sich in der Vergangenheit schon vor laufender Kamera ziemlich nahe kamen – wird nicht nur von uns als Publikum ganz genau beobachtet. Ob da in den nächsten zwei Wochen wohl doch noch mehr läuft? Zumindest hat Kim versucht, ein Kondom mit ins Camp zu schmuggeln, das natürlich von den Rangern entdeckt wurde. „Man weiß ja nie“, scherzt sie.

Die Ranger einmal im Jahr, wenn zwölf bekloppte Deutsche in den Dschungel gekarrt werden:#IBES pic.twitter.com/kNUmo66oNv — Peet (@nightskybeats) January 19, 2024

Bevor wir dazu mehr Infos bekommen, geht es für die Stars erst einmal ins Camp. Zehn von ihnen treten die Reise via Helikopter an; für Cora und Heinz geht es auf ein Trike. Auf beide Gruppen wartet dann aber schon die erste Prüfung. Cora muss auf einem Boot Sterne sammeln – während Heinz gemütlich vom Ufer aus zusieht. Und die restlichen Stars hüpfen erstmal aus einem Helikopter direkt in die erste Prüfung. Die Aufgabe: sie müssen einen Wasserfall hinaufklettern und auf dem Weg einen Stern mitnehmen.

Die ersten Ekelmomente an Tag 1

Gesagt, getan: insgesamt ergattern beide Teams neun von zwölf Sternen. Aber damit ist das Härteste noch nicht geschafft. Denn die ersten Ekelmomente warten schon auf die Stars. wir sprechen natürlich von Heinz, der direkt bei seiner Ankunft im Camp erst einmal ungeniert neben sein Bett pinkelt – ääähm ja ok?

Ach ja und eine richtige Dschungelprüfung gibt es dann ja auch noch. In „Dschungelcamp“-Tradition geht es hier wie immer ums Essen – und wie immer dürfen alle mal ran! Bei „Würg & Travel“ war von Schweinepenis bis Superworm und Kakerlaken einiges dabei. Auch Ziegenhoden und Schweinenase werden von den Stars tapfer verspeist – sie holen insgesamt sechs Sterne.

Cora Schumacher enthüllt: Sie ist in Oliver Pocher verliebt!

Aber die Prüfung ist nicht das, was uns alle an Tag eins schockt. Viel mehr entpuppt sich das Camp jetzt schon als ultimative Gossip-Quelle. Kim gesteht etwa, dass sie Mike „immer noch heiß“ findet – auch wenn zwischen den beiden viel geklärt werden muss. Anya schwärmt währenddessen für David und Tim verrät allen das Geheimnis hinter seinem Dschungelcamp-Glow: Sex kurz vor dem Einzug ins Camp. Die größte Enthüllung hat dann aber Cora Schumacher. Denn die Person, mit der sie zum letzten Mal Sex hatte, brachte ihr nicht nur eine Corona-Infektion, sondern jetzt auch jede Menge Gesprächsstoff. Zunächst enthüllt sie nämlich: „Der ist ein famous Boy und minimal jünger als ich.“ Diese Info ist natürlich für niemanden im Camp ausreichend und es wird nachgehakt. Coras Reaktion: „Ihr stellt mich immer so dar als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet.“

Im Dschungeltelefon hat das Ratespiel dann endlich ein Ende und das Publikum erfährt, um wen es sich handelt: „Ja, Olli, den Lustigen, aus Kölle. Ich kenn den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat halt gefragt, ob er vorbeikommen kann und ja klar, ich hab ihm natürlich gerne auch die Tür geöffnet, weil ich ihn mag“, so Cora. „Man wird sehen, was da passiert oder nicht passiert oder ob ich direkt wieder nach Australien zurückfliege.“ Damit bestätigt Cora Gerüchte, die schon eine Zeit lang über die beiden kursieren – und die von Oliver Pocher bisher nur als Scherz kommentiert wurden. Wir sind ja gespannt, ob wir dazu noch mehr Details bekommen!

hat cora gerade zugegeben, dass sie in den pocher verknallt ist?#IBES pic.twitter.com/4sgkVoCSfu — steve (@stevii1900) January 19, 2024

Bis dahin müssen aber zwei Kandidat:innen noch ordentlich schwitzen. Denn Kim und Tim müssen morgen in die Dschungelprüfung!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.