Eigentlich sollte das zweite Kind von Kylie Jenner und Travis Scott „Wolf“ heißen – das war zumindest der Name, den das Paar bereits kurz nach der Geburt öffentlich mit seinen Fans teilte. Doch kurz darauf entschieden sich die beiden um; der Name passe einfach nicht zu ihrem Sohn. Sie wollten ihn umbenennen, doch einen neuen Namen gibt es bislang noch nicht.

Jetzt soll jedoch ein geheimer Insta-Account eines Kardashian-Sprösslings den neuen Namen ausgeplaudert haben. Laut Fans soll dieser Account Kourtney Kardashians Sohn Mason Disick gehören.

Kylie Jenner: So soll ihr Sohn heißen

Nur wenige Tage nachdem Sohn Wolf geboren wurde, verkündeten Kylie und Rapper Travis Scott den Namen ihres Nachwuchses. Kurz darauf ruderten die beiden in Sachen Namensgebung allerdings wieder zurück. Denn sie waren sich einig, dass der Name „Wolf“ nicht zu ihrem gemeinsamen Sohn passt. Einen neuen Namen haben sie bisher allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Doch Fans meinen nun, den neuen Namen des Sohnes herausgefunden zu haben. Ein „geheimer“ Instagram-Account namens „Angel J“ soll den Namen nämlich verraten haben – und eine ziemlich verlässliche Quelle sein – denn Kardashian-Fans sind sich sicher, dass der Account Mason Disick, dem 12-jährigen Sohn von Kourtney Kourtney Kardashian, gehört. Auf dem Account wurde vor ein paar Tagen ein Foto gepostet, auf dem ein Fendi-Kinderwagen zu sehen ist. Über dem Foto die Überschrift „For Baby Knight“. Kardashian-Fans sind jetzt überzeugt davon, dass Kylie ihren Sohn also in „Knight“ umbenannt haben soll.

Und nicht nur das – bereits wenige Tage zuvor erschien ein vermeintlicher Namensspoiler auf dem Account – ein schwarzes Bild mit dem angeblichen neuen Namen des Babys: „Knight Jacques Webster“ – und dazu das Geburtstdatum des Kleinen; der 2. Februar 2022. Könnte es sich dabei wirklich um den Namen von Kylies und Travis‘ Sohn handeln? Gar nicht so abwegig, Travis Scott bürgerlicher Name lautet nämlich Jacques Berman Webster II. …

Gehört der Account wirklich Mason Disick?

Während sich einige Fans sicher sind, sind andere weniger überzeugt davon, dass der Instagram-Account wirklich von Mason geführt wird. Wie ein Fan in den Kommentaren angemerkt, sei Kylies neuer Kinderwagen nämlich nicht – wie auf dem Foto – von Fendi, sondern von Dior. Der war nämlich bereits in einigen ihrer unzähligen Stories zu sehen, so aufmerksame Follower

Ganz unwahrscheinlich ist es aber nicht, dass der geheime Account tatsächlich Mason gehört. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass sich der 12-Jährige heimlich auf Social Media rumtreibt. Bereits in der Vergangenheit eröffnete er immer wieder geheime Accounts und plauderte dort geheime Infos über seine Family aus. Vor zwei Jahren sorgte er unter anderem für großen Ärger, als er in einem Live-Video sagte, Kylie und Travis seien nicht wieder zusammen. Immer wieder musste Mama Kourtney eingreifen und seine Social-Media-Accounts löschen.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, bleibt abzuwarten, denn offiziell bestätigt wurde der Name bislang weder von Kylie noch von Travis. Fans sind dennoch ziemlich begeistert von der Namensidee und meinen, er würde perfekt zu dem der großen Schwester Stormi passen.