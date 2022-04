Chloe Cherry erlangte durch ihre Rolle als Faye in der zweiten Staffel von „Euphoria“ weltweite Berühmheit. Nun verrät sie ihren Fans brisante Details aus ihrem Privatleben – unter anderem, warum sie derzeit zehn Personen gleichzeitig datet.

In einem Podcast spricht die Schauspielerin aber nicht nur über ihr aktuelles Dating-Leben. Sie erzählt auch, dass sie in der Vergangenheit bereits einen „Haufen“ Sugar-Daddys hatte.

Deshalb datet „Euphoria“-Star Chloe Cherry zehn Typen gleichzeitig

Als Faye gab Chloe Cherry in der zweiten Staffel von „Euphoria“ ihr Schauspieldebüt. Zuvor machte sie sich hauptsächlich als Pornodarstellerin und Model in der Industrie einen Namen. Nun liefert die 24-Jährige einen Einblick in ihr Privatleben. Genauer gesagt, geht es um ihr Dating-Leben: So soll sie aktuell zehn Leute gleichzeitig treffen.

Im Podcast „The Viall Files“ erzählt sie, wie es dazu kam, dass sie derzeit zehn Leute datet: „Im Moment treffe ich einfach gerne viele unterschiedliche Leute, damit ich nicht zu viel von einer Person brauche.“ Außerdem erklärt Chloe zu ihrer Entscheidung: „Mich mit mehreren Personen gleichzeitig zu treffen war das Beste für mich, um herauszufinden, was ich von einer anderen Person will und was nicht.“ Das Model gibt aber auch zu, vieles davon bereits durch ihre Sugar-Daddys gelernt zu haben.

Chloe teilt Erfahrung mit Sugar-Daddys

Chloe spricht in dem Podcast auch über ihre Erfahrungen mit Sugar-Daddys – in der Regel handelt es sich dabei um ältere Männer, die ihren wohlhabenden Status nutzen, um einer jüngeren Person, die Zeit mit ihnen verbringt, finanzielle Unterstützung zu leisten. Davon habe die 24-Jährige nun allerdings die Nase voll!

„Ich habe keine Sugardaddys mehr“, verrät Chloe. „Ich habe immer noch mit einigen von ihnen Kontakt, aber wir sind jetzt nur noch Freunde.“ Sie fügte hinzu: „Einen Sugar Daddy zu haben, ist so etwas wie Dating ist, außer dass man eben aus anderen Gründen Zeit miteinander verbringt.“

Einen Gönner zu haben, habe ihr aber vieles gelehrt. So zum Beispiel, dass sie bestimmte Ansprüche an das Verhalten ihres künftigen Partners stellen darf. „Ich werde nie wieder einen Mann akzeptieren, der nicht wenigstens versucht, sich in irgendeiner Form um mich zu kümmern, und der nicht versucht, in irgendeiner Weise ritterlich zu sein“, betonte die Schauspielerin. Sie wisse nicht, warum sie ein anderes Verhalten akzeptieren solle, wenn es in der Welt genug Menschen gebe, die bereit wären, sie genau so zu behandeln. „Ich werde das nie wieder machen“, ist sich Chloe sicher.

Könntet ihr euch vorstellen, mehrere Leute gleichzeitig zu daten? Yes, why not! Nein, das wäre nichts für mich!

Quiz Maker – powered by Riddle