Tödliche Begegnungen mit Schlangen sind in Indonesien gar nicht so ungewöhnlich. Doch jetzt sorgt ein besonders beunruhigender Fall für Schrecken in der Region. Eine vermisste Oma wurde im Bauch einer Netz-Python gefunden.

Die Rettungskräfte konnten nur noch ihre Leiche aus der Würgeschlange herausschneiden.

Vermisste Oma tot im Bauch einer Netz-Python gefunden

Es klingt mehr nach einer Gruselgeschichte, als einer wahren Begebenheit: In Indonesien soll eine Schlange tatsächlich eine Frau verschlungen haben. Der Leichnam der zuvor vermisst gemeldete Frau wurde im Bauch einer Netz-Python gefunden, wie unter anderem das Nachrichtenportal „BBC“ berichtet.

Als sie am Abend nicht von der Arbeit auf einer Kautschukplantage heimkommt, macht ihr Ehemann sich auf die Suche nach der 54-Jährigen. Der Mann findet aber lediglich ihre Sandalen, ihre Jacke und ihre Werkzeuge; nicht aber seine Partnerin. Daraufhin meldet er sie als vermisst.

Helfer schneiden Python auf

Am nächsten Morgen entdecken Rettungskräfte dann eine gewaltige Python mit aufgeblähtem Körper in der Nähe der Plantage. Und der schreckliche Verdacht bestätigt sich, als Helfer den Körper der Schlange aufschneiden. Die vermisste Frau war komplett von der Python verschlungen worden.

Sempat Hilang, Ibu Penyadap Karet di Jambi Ternyata Ditelan Ular Piton Sepanjang 6 Meter https://t.co/T0poox2gC1 pic.twitter.com/RRtkccnSav — KOMPAS TV (@KompasTV) October 24, 2022

Im Netz kursieren Videos, die zeigen, wie der Körper der Schlange aufgeschnitten und darin die Leiche der Frau entdeckt wird. Und die Bilder sind nichts für schwache Nerven!

„Nachdem wir die riesige Python gefangen hatten, fanden wir die Leiche des Opfers im Magen der Schlange.“, erklärte der örtliche Polizeichef gegenüber lokalen Medien. Was genau passiert ist, müsse allerdings erst noch untersucht werden. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass die Schlange die Frau zuvor angegriffen hat.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Pythons zählen zu den größten Schlangen der Welt. Sie töten ihre Opfer nicht mit Gift, sondern erwürgen sie. Normalerweise ernähren sie sich von Vögeln und kleineren Säugetieren wie Ratten. Dass sie Menschen verschlingen, ist äußerst selten. Allerdings ist dies nicht der erste Fall dieser Art. Zwischen 2017 und 2018 wurden in Indonesien zwei ähnliche Todesfälle gemeldet. Und auch 2019 soll ein Mann von seiner eigenen Python erwürgt worden sein. Er hatte das Tier als Haustier gehalten.