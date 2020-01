Selleriesaft ist gerade in aller Munde. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Man kommt kaum an einer Blogger-Instastory vorbei, in der der grüne Saft gerade nicht zubereitet wird.



Doch was steckt eigentlich hinter diesem Trend und was kann Sellerie wirklich? Wir haben uns schlau gemacht.

Wundermittel Selleriesaft: Was steckt dahinter?

Der Geruch von Sellerie ist etwas eigen und auch der Geschmack selbst ist nicht für jeden etwas. Doch in dem Suppengemüse steckt viel mehr, als man denkt. Denn Sellerie gilt mittlerweile als echte Power-Pflanze. Egal ob als Snack für zwischendurch, als Saft oder Ergänzung im Salat – dieses Gemüse ist richtig gesund. Seit Jahren gilt Sellerie in der Naturheilkunde als Heilpflanze, die zum Beispiel bei Rheuma oder Bluthochdruck helfen soll.

Es gibt insgesamt 30 verschiedene Sellerie-Arten. Die wohl bekanntesten sind Knollensellerie, Schnittsellerie oder eben Stauden- oder Stangensellerie, aus dem der derzeit gehypte Selleriesaft gemacht wird.

Deshalb ist Sellerie gesund

Der Grund für den Hype liegt auf der Hand, wenn man sich anschaut, was die Pflanze alles kann. Vor allem Selleriesaft gilt in der Chinesischen Medizin als Wunderheilmittel. So soll er etwa gegen Bluthochdruck helfen. Außerdem hilft der grüne Juice bei Verdauungsstörungen. Denn Sellerie wirkt entschlackend, weil er besonders viel Kalium enthält und somit eine harntreibende Wirkung hat. Mit nur 100g Sellerie deckst du bereits 10 Prozent deines täglichen Kalium-Bedarfs ab.

Sellerie wirkt entzündungshemmend & schützt den Magen

Zudem hat Sellerie auch eine entzündungshemmende Wirkung. Er ist reich an Vitaminen, wie Vitamin C und Beta-Carotin, die antioxidativ wirken. Zudem enthält das Gemüse auch Wirkstoffe, die besonders gut für die Verdauung sind und deinen Magen schützen. In Tee-Form kann Sellerie dabei helfen, überschüssige Magensäure zu neutralisieren.

Forscher fanden zudem heraus, dass dieses Gemüse das Herz-Kreislauf-System stärkt, da es die Entzündungsgefahr der Blutgefäße vermindert. Und nicht nur das. Studien haben auch gezeigt, dass Sellerie sogar gegen Krebs wirkt. Denn das darin enthaltene sogenannte Apigenin, ein Pflanzenstoff, stoppt die Vermehrung von Krebszellen und kann Entzündungen eindämmen. Studien an der University of Missouri konnten zudem sogar belegen, dass Sellerie Tumore scheinbar auch schrumpfen lassen kann. Dafür soll vor allem Selleriesaft besonders gut sein.

So machst du Selleriesaft

Die Herstellung von Selleriesaft ist ziemlich einfach. Alles, was du dafür brauchst, ist Stangensellerie und eine Saftpresse oder einen Smoothie-Maker. Den Sellerie in kleine Stücke scheiden und mixen – fertig!