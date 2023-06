Manchmal haben wir einfach keine Zeit, um nach der Arbeit nochmals nach Hause zu flitzen, um uns für ein Date ready zu machen. Macht gar nichts, denn wir zeigen euch heute, mit welchen Tipps ihr im Büro und auf dem Date glänzt.

Wie das geht, liest du hier.

Elegant trifft Casual

Wir kennen es alle: Für ein Date wollen wir gut aussehen, aber gleich im Hochzeitskleid aufzutanzen wäre etwas too much. Es sollte also casual genug sein, jedoch fürs Büro tauglich UND wir müssen einfach aktuell jede Wetterlage einkalkulieren – der Sommer lässt ja anscheinend auf sich warten. Wir empfehlen: Setze auf Basic-Pieces und peppe den Look mit einem coolen Hingucker, wie einer Sonnenbrille, passend auf. Wir lieben ja zum Beispiel den Style von Influencerin Leonie Derow, sie kombiniert eine edle Anzugshose mit einem Marine-Shirt. Trench-Coat dazu, Brille auf und los geht’s!

Vorbereitung ist alles

Der wohl wichtigste Tipp vor der Arbeit: Haare waschen oder Trockenshampoo! Nichts ist nerviger als unzufrieden mit den eigenen Haaren zu sein und einen „Bad-Hair“-Day vor dem Date zu haben. Damit unsere Haare auch immer top gestylt aussehen, setzen wir auf den Dyson Airwrap™ Multi-Haarstyler Complete in der Trendfarbe Kupfer/Nickel. Egal ob Wellen, angesagtes Retro Blow-out oder Curls: Mit Dyson gelingt uns jeder Look und hält bombenfest von morgens bis abends. So strahlen wir im Büro und auf dem Date! Moderatorin und Influencer Kimberly Budinsky macht es vor und stylt ihre Haare täglich mit dem Dyson Airwrap. Einfach mega!

Wechsel-Pieces

Dir ist dein Outfit fürs Büro fast zu fad für dein Date später? We got you! Ein heißer Tipp ist es, Wechsel-Pieces einzupacken: Egal ob Tasche, Accessoires oder Schuhe, nimm einfach etwas mit, was dein Outfit aufpeppt. Was du später nicht brauchst, kannst du super easy am Arbeitsplatz lassen und am nächsten Tag wieder mit nach Hause nehmen. Mach es zum Beispiel wie Influencerin Stachel: Sie kombiniert ihr Kleid mit coolen Overknee-Boots. Fürs Büro vielleicht etwas too much, für das Date perfekt!

Location anpassen

Ein wichtiger Reminder zum Schluss: Passe dein Outfit unbedingt deiner Date-Location an. Du hast nach der Arbeit ein Date in einem fancy Restaurant? Dann darf es gerne ein Kleid sein. Du gehst aber danach vielleicht an einen See und triffst dich dort mit deinem Date? Dann überdenke deine Outfit-Wahl nochmals und nimm in Notfall Wechsel-Wäsche mit! Egal wie, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß!