Meryl Streep spricht nur sehr selten über ihr Privatleben. Doch jetzt gibt die Schauspielerin überraschend die Trennung von ihrem Ehemann Don Gummer bekannt. Das Paar ist bereits seit 45 Jahren verheiratet.

Laut dem Sprecher des Hollywood-Stars werden sie dennoch immer füreinander da sein.

Meryl Streep macht Trennung von ihrem Ehemann öffentlich

45 Jahre galten Meryl Streep und ihr Ehemann Don Gummer als Traumpaar Hollywoods. Die Schauspielerin und der Bildhauer lernten sich 1978 kennen und lieben. Von seltenen gemeinsamen Auftritten als Paar abgesehen hielten Streep und Gummer ihre Beziehung stets aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun ein überraschendes Update: Die 74-Jährige gibt jetzt ihre Trennung bekannt.

Die Liebe zwischen der Schauspielerin und ihrem Mann scheint endgültig vorbei zu sein. Und das offenbar bereits seit längerer Zeit. „Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt“, erklärte der Sprecher der Schauspielerin dem US-Medium Page Six. Meryl Streep, die am Abend zuvor noch mit dem renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preis in Spanien geehrt wurde, soll demnach also schon seit über sechs Jahren getrennt von ihrem langjährigen Ehemann leben.

„Sie werden sich immer umeinander kümmern“

Für Fans der Oscarpreisträgerin dürfte die Trennung durchaus überraschend kommen. Denn erst kürzlich wurde Streep bei einem öffentlichen Event mit ihrem Ehering gesichtet. Der letzte gemeinsame Auftritt des Couples liegt allerdings tatsächlich schon einige Jahre zurück. Bei den Oscars 2018 schritt das Paar das letzte Mal gemeinsam über den Red Carpet. „Obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden.“, so der Sprecher weiter. Die Schauspielerin und der Bildhauer haben gemeinsam vier Kinder und fünf Enkelkinder.