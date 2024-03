Ganz egal, was ihr auch versucht: in der Liebe will es gerade einfach nicht klappen? Dann gebt nicht nur den Dating-Apps die Schuld. Denn das Pech in der Liebe kann auch an eurem Sternzeichen liegen.

Denn für drei Sternzeichen wird es liebestechnisch zurzeit schwierig!

Krebs

Der Grund, warum es bei den Krebsen aktuell nicht mit der Liebe klappen will, ist eigentlich leicht erklärt: sie können sich derzeit einfach nicht emotional öffnen. Egal, wie sehr sie ihr Gegenüber auch mögen, sie bleiben verschlossen. Denn aktuell sind die Krebse in einer Phase des Grübelns und Planens; da passt Liebeschaos gerade einfach nicht dazu. Aber keine Sorge: auch diese Zeit der Reflexion wird bald enden.

Jungfrau

Eigentlich erleben die Jungfrauen gerade eine Phase der Motivation und Energie. Es scheint also so, als würde alles glattlaufen. Zumindest in jedem Bereich, außer der Liebe. Denn so sehr sie sich in allen anderen Belangen derzeit um Ordnung und Struktur bemühen und Erfolge feiern, so sehr will es in Beziehungssachen nicht klappen. Die Jungfrauen haben einfach nicht genug Zeit und fokussieren sich aktuell lieber darauf, sich selbst zu priorisieren. Und das ist auch gut so; denn so wissen sie in der nächsten Beziehung ganz genau, was sie wollen – und was nicht!

Skorpion

Vor allem bei den frischen Single-Skorpionen ist es in der Liebe gerade alles andere als einfach. Denn obwohl sie viel Spaß beim Daten haben, merken sie innerlich: sie sind eigentlich noch nicht bereit für etwas Neues. Gleichzeitig wollen sie aber wieder Sicherheit und Geborgenheit spüren. Ein kleiner Teufelskreis, der wohl erst beendet wird, wenn die Skorpione erkennen: manchmal ist Zeit alleine die wertvollste im Leben!