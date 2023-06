Der Sommerurlaub nähert sich in großen Schritten und damit auch jene Zeit, in der wir uns endlich wieder Literatur widmen können. Doch bei all den Neuerscheinungen und Buch-Empfehlungen verliert man schnell den Überblick. Aber keine Sorge: wir haben die perfekte Buchempfehlung für euch.

Ihr müsst nur sieben Fragen beantworten!

Test: Welches Buch macht deinen Sommer perfekt?

Egal ob am Strand, im Schwimmbad oder einfach nur auf dem Balkon: Lesen gehört für viele wohl zu den schönsten Sommeraktivitäten schlechthin. Schließlich ist es die perfekte Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen und Neues zu lernen, während man ganz nebenbei in der Sonne liegt und sich den Sommer-Glow holt.

Doch bei all den Tipps auf BookTok, ständigen Neuerscheinungen und den Büchern, die sich in unseren Regalen stapeln, ist man schnell bei der Auswahl überfordert. Denn ja, es gibt das perfekte Buch, das man in der Sonne lesen kann. Es muss zur Stimmung passen, zur Situation und zu den eigenen Sommer-Zielen. Aber keine Sorge: wenn ihr euer Sommerbuch noch nicht gefunden habt, haben wir einen Test für euch (den man auch ganz gemütlich in der Sonne machen kann, bevor es in den nächsten Buchladen geht).

Beantworte diese sieben Fragen und wir empfehlen dir das perfekte Sommerbuch! Kitschige Liebesromanzen wie „Beach Read“ von Emily Henry Du brauchst im Sommer jede Menge Romantik, Kitsch und Nostalgie, um so richtig entspannen zu können. Im Urlaub sehnst du dich deshalb nach einer richtigen RomCom (im Idealfall nicht nur auf den Buchseiten, sondern auch im realen Leben). Unser Tipp: „Beach Read“ von Emily Henry. Darin geht es um die hoffnungslose Romantikerin January, die Gus kennenlernt. Beide sind Autoren, beide müssen bis zum Ende des Sommers einen Hit schreiben… und beide haben absolut keine Ahnung, wo sie anfangen sollen. Es kommt wie es kommen muss und die beiden entdecken, dass sie nicht nur berufliches verbindet! Gruselalarm mit „Mimik“ von Sebastian Fitzek Heiße Zeiten erfordern Gänsehaut – Dieses Motto lebst du auch in diesem Jahr aus! Denn während andere sich mit seichten Liebesromanen die Zeit vertreiben, brauchst du Action, Anspannung und Horror, um wirklich relaxen zu können. Unser Buchtipp für dich: „Mimik“ von Sebastian Fitzek! In dem Psychothriller geht es um die Mimikresonanz-Expertin Hannah, die nach einer Operation ihr Gedächtnis verliert und plötzlich einen furchtbar brutalen Mordfall lösen muss! Historische Funfacts mit „Sündiges Wien“ von Gabriele Hasmann Für dich brauchen Bücher auch immer jede Menge Realität und Geschichte – ein bisschen spice darf aber auch nicht fehlen. Warum die beiden also nicht miteinander verbinden. In „Sündiges Wien – Sittengeschichte durch die Jahrhunderte“ von Gabriele Hasmann gibt es eine erotische Zeitreise durch Wien mit einigen heißen Details aus den Adelshäusern, sowie Gerüchte aus vergangenen Tagen rund um Promis und Bürger. Auch einige historisch-hotte Einrichtungen wie das Moulin Rouge werden ganz genau unter die Lupe genommen. So viel ist sicher: nach dieser Lektüre habt ihr einige Funfacts für eure BFFs. Zeit für Optimierung mit „Money, Honey“ von Larissa Kravitz Du willst den Sommer für deinen großen Glow Up nutzen! Denn in den letzten Wochen wurde dir mehr und mehr bewusst, dass das Erwachsenwerden doch deutlich komplizierter ist, als man sich das als Kind ausgemalt hat. Höchste Zeit also, die eigenen Routinen, Finanzen und Co in den Griff zu bekommen. Deine perfekte Sommerlektüre ist deshalb „Money, honey!: Vorsorgen und Investieren für Einsteigerinnen“ von Larissa Kravitz aka Investorella. Denn in dem Buch gibt es nicht nur jede Menge Infos zum Finanzwesen, sondern auch praktische Tipps, wie man mit dem Investieren startet und sein Geld langfristig und nachhaltig anlegt. Wie sehen deine Urlaubspläne aus? Ein entspannter freier Tag besteht für dich aus… Deine liebste Eissorte ist… Welche Farbe verbindest du mit dem Sommer? Wenn du am Strand bist, womit verbringst du dann die meiste Zeit? Welcher Sommerhit beschreibt dich am besten? Was ist dein Sommer Must-Have gegen Hitze?

Quiz Maker – powered by Riddle