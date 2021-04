Was der Kardashian-Clan kann, kann Kanye West schon lange! Ganze 20 Jahre lang wurde der Rapper von einem Kamerateam begleitet und schon bald sollen wir das Ergebnis sehen. Denn der Grammy-Gewinner tüftelte lange an einer mehrteiligen Doku-Serie über sein Leben. Der Streaming-Riese Netflix soll das Werk jetzt für 30 Millionen Dollar gekauft haben.

Und jetzt haltet euch fest: Die Doku soll noch 2021 veröffentlicht werden!

Kanye West dreht Dokumentation über sein Leben

Etliche Jahre hat Kanye West damit verbracht, an einer Dokumentation über sein Leben zu arbeiten. Und wenn wir sagen “etliche”, dann meinen wir das auch so: Ganze 20 Jahre sollen die Dreharbeiten für die Doku gedauert haben. Diese soll auch Homevideos und noch nie gesehenes Material aus zwei Jahrzehnten enthalten. Im Fokus stehen die Musik-Karriere des mehrfachen Grammy-Gewinners, aber auch seine Versuche in der Modewelt durchzustarten. Und auch die gescheiterte Präsidentschaftskandidatur, sowie der tragische Tod seiner Mutter sollen Thema sein, wie das Branchenmagazin Billboard berichtet. Ob Kim Kardashian und Wests Kinder auch darin vorkommen, ist nicht bekannt.

Teil des Produktionsteams sind unter anderem die beiden Musikvideoregisseure Clarence “Coodie” Simmons und Chike Ozah. Das Duo, besser bekannt als “Coodie & Chike”, hat bereits 2004 mit Kanye West zusammengearbeitet und “Jesus Walks” sowie “Through the Wire” produziert.

Netflix soll Doku-Serie für 30 Millionen Dollar gekauft haben

Einen Titel soll die mehrteilige Doku über den Rapper noch keinen haben. Fest steht aber, dass der Streaming-Anbieter Netflix richtig tief in die Tasche gegriffen hat, um die Ausstrahlungsrechte für die Serie zu bekommen. Die Rede ist sogar von satten 30 Millionen Dollar für das Werk des Rappers. Eine Bestätigung für diese Summe gibt es allerdings keine. Fans von Kanye West müssen sich jedenfalls nicht lange gedulden, denn offenbar soll die Doku noch in diesem Jahr zum Streamen bereitstehen.

Einen genauen Erscheinungstermin gab der Streaming-Riese noch nicht bekannt. Vor Ende des Jahres sollte man aber wohl eher nicht damit rechnen.