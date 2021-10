Als Reaktion auf den Netflix-Megahit startet das Koreanische Kulturzentrum in Abu Dhabi am 12. Oktober ihr eigenes Squid Game – inklusive den bekannten Kinderspielen aus der Serie.

Achtung: Es folgen ein paar Spoiler zur Serie.

Echtes Squid Game startet in Abu Dhabi

Insgesamt 30 Personen sollen bei dem Squid Game in Abu Dhabi teilnehmen. Sie werden in zwei Gruppen aufgeteilt und treten am 12. Oktober in zwei Tranchen bei dem Spiel an. Im Gegensatz zu dem brutalen Original aus der Netflix-Serie enden die Kinderspiele allerdings nicht mit Mord und Totschlag. Auch das Preisgeld in multimillionenfacher Höhe wird es bei der Nachstellung nicht geben.

Stattdessen werden bei dem Event die in der Serie präsentierten Spiele nachgespielt. Insgesamt sollen vier Spiele nachgespielt werden. Darunter “Rotes Licht – grünes Licht” sowie das Murmelspiel, das Keks-Ausstechen und das Papierwerfen aus der ersten Folge. Die Gewinner sollen laut Veranstalter einen grünen Trainingsanzug erhalten – ähnlich wie jene, die die Teilnehmer in der Serie tragen.

Um sich für die Spiele zu qualifizieren, musste man im Gegensatz zur Serie übrigens nicht hoch verschuldet und verzweifelt sein, sondern einen Fragebogen ausfüllen. In diesem musste man zum einen versichern, dass man die beliebte Netflix-Serie gesehen hat und dann anhand von drei Fragen dies auch beweisen. Unter den Einsendungen wurden die 30 Teilnehmer dann ausgewählt.

Kulturzentrum will Koreanische Kultur verbreiten

Hinter der Aktion sieht das Kulturzentrum übrigens auch eine gute Möglichkeit für kulturellen Austausch. “So wie K-Pop in den 2010er Jahren durch YouTube weltweite Popularität erlangte, denke ich, dass Plattformen wie Netflix ein Kanal für die globale Verbreitung koreanischer Videoinhalte wie Dramen und Filme sein könnten”, erklärt Nam Chan-woo, Direktor des Koreanischen Kulturzentrums, gegenüber Insider. “Die Spiele, die in der Netflix-Serie gespielt werden, sind bei Kindern in Korea sehr beliebt und erinnern koreanische Erwachsene an nostalgische Kindheitserinnerungen.”

Auch in dem Kulturzentrum seien ähnliche Spiele heute noch beliebt und werden tagtäglich gespielt. “Ich hoffe, dass die weltweite Popularität von ‘Squid Game’ eine Gelegenheit sein wird, auch andere Aspekte der koreanischen Kultur zu verbreiten, wie Hangeul (das koreanische Alphabet), Taekwondo sowie K-Dramen und Filme”, sagt Nam.

Online Hype um “Squid Game”-Spiele

Rund um die Spiele von Squid Game ist übrigens nicht nur in Abu Dhabi ein Hype entstanden. Denn die beliebten koreanischen Kinderspiele werden derzeit auf TikTok und anderen Social Media Plattformen zum absoluten Trend.

Unzählige User versuchen sich online vor allem an der Keks-Challenge und testen, ob sie die Formen aus den Keksen kratzen und damit die tödliche Aufgabe bestehen können. Die dafür verwendeten Kekse erleben gerade auch einen enormen Aufschwung. Der Keks-Hersteller der Serie erzählte erst kürzlich, dass er mit der Nachfrage kaum mehr hinterherkomme. Er habe so viele Kunden, dass er eine ganze Woche nicht mehr nach Hause gegangen sei. Habe er vor der Serie jeden Tag noch etwa 200 Stück verkauft, sind es jetzt täglich mehr als 500. Und so wie es aussieht, scheint der Hype vorerst nicht abzuflachen.