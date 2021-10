In ihrer aktuellen Insta-Story lässt Yeliz Koc ihre Fans an den Details zur Geburt von Tochter Snow Elanie teilnehmen. Dabei gibt sie intime Einblicke und beantwortet alle Fragen ihrer Community.

Tochter Snow Elanie kam vor mehr als einer Woche am 02. Oktober zur Welt.

Yeliz Koc beantwortet Fan-Fragen zur Geburt

Dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin auf den sozialen Medien regelmäßig für Aufruhr sorgt, ist kein Geheimnis. Der Schlagabtausch zwischen Jimi Blue und ihr lief gefühlt hauptsächlich in ihren Instagram-Stories. Den Beef mit den Ochsenknechts trieb sie mit ihrer Abstimmung, ob Ex-Freund Jimi Blue mit in den Kreißsaal dürfte oder nicht, nochmal auf die Spitze. Nun gibt die 29-Jährige jetzt offiziell in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal bekannt, dass er bei der Geburt dabei gewesen sei. Außerdem beantwortet sie noch viele weitere Fragen zu ihrer Geburt und gibt dabei intime Details.

Bevor die Wehen einsetzten, sei innerhalb kürzester Zeit extrem krank geworden, wie sie erzählt. “Ich konnte nicht schlafen und lag die ganze Zeit rum. Mein rechtes Bein hat so sehr geschmerzt“, beschriebt sie. Noch nicht einmal Wechselduschen mitten in der Nacht hätten geholfen. Dann platzte auch schon relativ schnell ihre Fruchtblase um 3 Uhr nachts. Ihre Wehen gingen relativ schnell los, nachdem ihre Fruchtblase geplatzt war, erzählt sie. Ab 8 Uhr morgens hätte sie regelmäßig Wehen gehabt.

Jimi Blue war ab 13:30 Uhr im Krankenhaus

Bis Snow Elanie auf die Welt kam, dauerte es noch ein wenig. Jimi Blue sei aber nicht von Anfang an dabei gewesen, er hätte erst am 13:30 Uhr da sein dürfen. Ihre Tochter kam dann um 17:30 Uhr auf natürlichem Wege und ohne PDA zur Welt. Ganz unversehrt kam die junge Mutter nicht davon, denn aufgrund einer Geburtsverletzung musste sie von innen genäht werden. Sie hätte für das Nähen gerne eine Vollnarkose gehabt, doch letzten Endes habe sie Lachgas bekommen, was auch geholfen hätte. Auf die Frage, ob sie noch Schmerzen wegen ihres Sturzes auf ihr Steißbein hätte, antwortet sie: “Leider ja, während der Geburt nicht so krass, weil die Wehen einfach schlimmer waren, aber nach der Geburt und jetzt noch tut es sehr weh.”

Ursprung des ungewöhnlichen Babynamens

Der ungewöhnliche Name der Tochter von Jimi Blue und Yeliz lässt bei den Fans viele Fragen offen. Yeliz verrät, dass der Name Elanie aus dem Hawaiianischen kommen würde und so viel wie Baum bedeutet. Der Beef zwischen den Ochsenknechts und ihr scheint momentan auf Pause geschaltet zu sein. Vielleicht schafft es die kleine Snow die Ochsenknechts und Mama Yeliz einander wieder näherzubringen.