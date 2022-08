Tanzen kann nicht jeder. Aber das bedeutet nicht, dass man auf der Tanzfläche keine gute Figur machen kann. Wir zeigen euch fünf einfache Tanz-Moves, die auf jeder Party sofort für noch bessere Stimmung sorgen.

Here we go!

1. Wave

Die „Wave“ kann alleine oder in der Gruppe getanzt werden. Dabei wird mit den Armen eine Welle nachgeahmt. Die Richtung der „Wave“ ist dir überlassen. Gemeinsam macht dieser Move allerdings noch mehr Spaß, also schnapp dir deine Besten und dann heißt es: waven was das Zeug hält.

2. Raise the Roof

„Raise the Roof“ ist ein Move, der sofort die Stimmung anheizt. Beide Arme werden hier über den Kopf gehoben und in ständiger Bewegung nach oben gedrückt. Eben so, als würde man ein Dach anheben. Aber natürlich weniger anstrengend und mit ganz viel Tatendrang. Whoop, whoop!

3. Body Roll

Der „Body Roll“ funktioniert ähnlich wie der „Wave“, allerdings wird hier der ganze Körper miteinbezogen. Das heißt, es soll mit dem Körper eine wellen-ähnliche Bewegung gemacht werden. Dafür ist es wichtig, den Körper locker zu lassen und ihn von Kopf bis Fuß ganz lasziv zu rollen. Vor allem bei Strippern ist der „Body Roll“ als Tanzschritt sehr beliebt. Wenn du also das nächste Mal deinem Ex zeigen willst, was er alles verpasst, verliere keine Worte, sondern lass deinen Körper sprechen.

4. Kriss Kross

Der Ursprung des „Kriss Kross“ liegt im Tanzstil des „Oldschool Hip-Hops“. Dabei werden die Beine im Sprung übereinander gekreuzt und anschließend wieder geöffnet. Der „Kriss Kross“ kann öfters hintereinander wiederholt und an den Beat angepasst werden. Er hilft dir dein „Swag“-Level zu erhöhen. Zudem erhältst du das Image eines echten Tänzers und kommst somit auch ganz leicht auf jede Party.

5. Twerking

Ach ja wer liebt es nicht. Ab und zu verspüren wir doch alle mal den Drang unser Hinterteil zur Musik zu bewegen. Das perfekte Rezept für Twerking gibt es dabei nicht. Denn, wenn du deine Moves mit der richtigen „Attitude“ über die Bühne bringst wirst du auch dafür gefeiert werden. Beim Twerking darf der Spaß nicht fehlen. Am allerwichtigsten ist es, dass du den Moment genießt und dich in deinem Körper wohlfühlst.

