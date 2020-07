Wer träumt nicht von einer Luxus-Villa mit Pool und eigenem Koch? Ach, Millionär sein wäre schon schön! Was für viele oft nur ein Traum bleibt, geht für manche allerdings tatsächlich in Erfüllung. Vor allem diese drei Sternzeichen werden am ehesten reich.

Denn sie haben ein Händchen für gute Geschäfte und sind absolut karriereorientiert.

Jungfrau

Die meisten Millionäre und sogar Milliardäre sind laut der Forbes Rich Liste tatsächlich Jungfrauen. Kein Wunder, denn dieses Sternzeichen ist extrem ehrgeizig und weiß ganz genau, was es will. Sobald sich die Jungfrau etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das auch durch, bis sie am Ziel ist. Sie hat am ehesten das Zeug zum Millionär und kann, wenn sie will, richtig reich werden. Denn sie lässt nicht locker und besitzt zudem Verhandlungsgeschick. Ihr großer Vorteil: Sie wird oft unterschätzt. Das macht sie in der Business-Welt unberechenbar.

Widder

Auch der Widder zählt zu den Sternzeichen, die das Zeug zum Millionär haben. Denn auch er hat viele Charaktereigenschaften, die zum Erfolg verhelfen. Er ist extrem ehrgeizig und lässt sich nicht so leicht von seinen Ideen abringen. Seine Hartnäckigkeit hat ihm schon viele Türen geöffnet und ihn weit gebracht. Während seine etwas impulsive und bestimmende Art im Privatleben oftmals für Reibungen sorgt, bringt sie ihn im Job umso weiter. Denn das kann auf andere schnell einschüchtern und sogar richtig beeindruckend wirken. Er strahlt Kompetenz aus und in Sachen Business macht dem Widder deshalb niemand so schnell etwas vor.

Wassermann

Reiche Menschen sind im Sternzeichen häufig Wassermann. Denn der Wassermann kann nicht nur ziemlich gut mit Geld umgehen, sondern ist zudem auch extrem zielstrebig und hat Durchhaltevermögen. In Kombination mit seiner ausgeprägtem Kreativität und seiner innovativen Art zu denken, sind seine Ideen deshalb meist Gold wert. Der Wassermann hat keine Angst davor, neue Dinge auszuprobieren und einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Und genau diese Neugier und Abenteuerlust verhelfen ihm oft zu großen Erfolgen.