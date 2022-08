Vor etwa einer Woche war Hollywoodstar Anne Heche in einen schweren Autounfall verwickelt. Die Schauspielerin raste mit ihrem Auto direkt in ein Haus, woraufhin ihr Wagen Feuer fing und sie schwer verletzt wurde. Seither liegt die 53-Jährige im Koma. Die Familie von Anne teilte jetzt die traurige Nachricht, dass sie den Crash wohl nicht überleben wird.

Sie liege nach wie vor im Koma und sei in kritischem Zustand.

Familie von Anne Heche: „Wird nicht erwartet, dass sie überlebt“

Vergangenes Wochenende ging eine Schocknachricht um die Welt: Schauspielerin Anne Heche war in einen schweren Autounfall verwickelt. In ihrer Heimat Los Angeles krachte sie plötzlich in ein Haus – das Fahrzeug fing Feuer und Heche war darin gefangen. Erst nach etwa einer halben Stunde gelang es der Feuerwehr, die 53-Jährige daraus zu befreien. Seither liegt der Hollywoodstar mit schweren Verletzungen im Koma.

Zuletzt gab es noch einen Hoffnungsschimmer. Denn die Familie der Emmy-Preisträgerin veröffentliche ein Statement, dass Heche in stabilem Zustand sei. Ein Insider verriet, Anne habe einen langen Genesungsweg vor sich. Doch wie sich herausstellte, lagen sie damit leider falsch. Denn die Werte der 53-Jährigen schienen sich in den letzten Tagen verschlechtert zu haben.

Eine besonders schwere Zeit für die Familie der Schauspielerin. Denn sie veröffentlichten nun eine weitere Erklärung über die tragischerweise düstere Überlebenschance von Anne. „Leider erlitt Anne Heche bei ihrem Unfall ein schweres anoxisches Hirntrauma und liegt nach wie vor im Koma, in kritischem Zustand. Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt.“

Kokain im Blut gefunden

Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Zunächst vermutete man, Heche sei unter Alkoholeinfluss gestanden, wie auch Augenzeugen berichteten. Ein Foto, auf dem die Schauspielerin kurz vor dem Unfall in ihrem Wagen zu sehen ist, soll außerdem eine Wodka-Flasche im Getränkehalter ihres Autos zeigen.

Doch wie TMZ jetzt berichtet, soll die Schauspielerin während dem Unfall nicht betrunken gewesen sein. Eine Untersuchung habe ergeben, dass Heche Spuren von Kokain sowie von dem Schmerzmittel Fentanyl in ihrem Blut hatte, wie eine Quelle der Strafverfolgungsbehörde dem Promi-Portal mitteilte. Die Ermittlungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen.

Der letzte Wunsch der Schauspielerin

Wie ein Sprecher der Familie gegenüber dem People Magazin berichtet, möchte man nun auch der letzte Wunsch von Anne Heche berücksichtigen. „Sie hat sich dafür entschieden, ihre Organe zu spenden und sie wird am Leben gehalten, um festzustellen, ob welche davon lebensfähig sind“, wie es heißt.

Die Familie sei der riesigen Unterstützung und Fürsorge für Heche unendlich dankbar. „Wir möchten allen für ihre freundlichen Wünsche und Gebete für Annes Genesung und den engagierten Mitarbeitern und wunderbaren Krankenschwestern danken, die sich im ,Grossman Burn Center’ im West Hills Hospital um Anne gekümmert haben“, so das Statement.

Dann findet der Sprecher der Familie Heche noch berührende Worte über den „Ally McBeal“-Star: „Anne hatte ein riesiges Herz und berührte jeden, den sie traf, mit ihrem großzügigen Geist“. Eines war der Schauspielerin immer besonders wichtig: „Mehr als ihr außergewöhnliches Talent sah sie es als ihr Lebenswerk an, Freundlichkeit und Freude zu verbreiten“. Der Sprecher abschließend: „Sie wird für ihre mutige Ehrlichkeit in Erinnerung bleiben und wegen ihres Lichts sehr vermisst werden.“