Neues Jahr, neues Glück? Nicht unbedingt! Denn während die einen noch im friedlichen Feiertagsmodus verweilen, schlittern anderen im Jänner bereits in ein heftiges Liebesdrama. Zumindest kündigen das die Sterne für ein paar Tierkreiszeichen an. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Diese Sternzeichen starten 2023 mit jeder Menge Gefühlschaos in das neue Jahr.

Waage

Waagen sind besonders harmoniebedürftig – das ist bekannt. Doch im Jänner könnte bei diesem Sternzeichen noch ein echtes Drama anstehen. Der Grund: Eifersucht. Doch für klärende Gespräche und eine Lösung des Problems gibt es leider keine offenen Ohren. Dadurch staut sich bei der Waage ganz schön was an. Kein Wunder, dass es da schon mal krachen kann. Und genau das macht der sonst so ausgeglichenen Waage ganz schön zu schaffen. Doch zum Glück verfliegt das Drama so schnell, wie es gekommen ist, auch wieder.

Schütze

Schützen fühlen sich im Jänner hin- und hergerissen und schwanken stark mit ihren Gefühlen. Und das lässt das Sternzeichen auch seine Mitmenschen und Love-Interests spüren. Sie stellen ganz plötzlich einfach alles infrage! Spoiler: das kommt beim Gegenüber natürlich gar nicht gut an. Die Folge: Das Sternzeichen wird geghostet oder ein Streit eskaliert heftig. Die Schützen brauchen daher jedenfalls im Jänner ein ganz schön dickes Fell.

Löwe

Okay, Löwen haben im Jänner mit den widersprüchlichen Sternen zu kämpfen. Irgendwie sind sie daher ganz schön aufmüpfig unterwegs. Obwohl Löwen in einer Beziehung eigentlich happy sind, setzten sie mit riskanten Flirts alles aufs Spiel. Drama ist da vorprogrammiert! Aber auch Single-Löwen fühlen sich bei Dates irgendwie unrund und wissen ihr Gegenüber zu provozieren. Ob das gut geht? Eher nicht, deswegen stehen die Zeichen auch an der Single-Front auf Trouble!