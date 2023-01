Baby-News aus Hollywood. Nikki Reed und Ian Somerhalder erwarten ihr zweites Kind. Mit einem süßen Foto auf Instagram, auf dem die Schauspielerin ihren Babybauch präsentiert, gab das Paar jetzt die Schwangerschaft bekannt.

Das Powercouple hat bereits eine Tochter.

Nikki Reed und Ian Somerhalder erwarten Baby Nummer Zwei

Schöne Neuigkeiten von Ian Somerhalder und Nikki Reed. Der „The Vampire Diaries“-Star und die „Twilight“-Schauspielerin gehören zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Im Jahr 2014 machten Ian und Nikki ihre Beziehung öffentlich. 2015 läuteten dann schon die Hochzeitsglocken. Rund zwei Jahre später erblickte ihre erste gemeinsame Tochter, Bodhi Soleil, das Licht der Welt. Nun wird ihr Familienglück gekrönt, denn: Nikki ist wieder schwanger.

Die süße Botschaft teilte Ian jetzt ganz stolz auf Instagram. Er postete ein Foto von seiner Frau, die die fünfjährige Bodhi Soleil in einem Arm hat, während sie mit der anderen Hand ihren Babybauch hält. Zu dem ultracuten Pic schreibt der Schauspieler: „Seit ich ein kleiner Junge war, wünschte ich immer nur eine große Familie. Danke, Nikki, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!“ Weiters kommentiert er: „Danke, danke, danke an diesen unglaublichen Menschen für das Geschenk des Lebens und der Liebe – und dafür, dass sie die unglaublichste Mutter ist und so hart arbeitet, um Träume wahr werden zu lassen.“

„Einige Dinge sind zu gut, um sie nicht zu teilen“

Auch Nikki Reed teilte das Foto auf ihrem Instagram-Kanal und schreibt dazu: „2023 feiern wir das Leben! Nach Jahren des Träumens, Manifestierens und Betens sind wir endlich an diesem Moment angelangt. Was für ein Geschenk, so viel Liebe.“

Weiters erklärt der „Twilight“-Star noch: „Wie ihr alle wisst, habe ich sehr starke Grenzen, was soziale Medien angeht, besonders wenn es um Kinder geht und was ich in die Welt hinaustrage. Vielen Dank, dass ihr das respektiert und Positivität, Freundlichkeit und Liebe sendet.“ Zum Schluss fügt sie noch hinzu: „Einige Dinge sind zu gut, um sie nicht zu teilen“! Details wie, in welcher Schwangerschaftswoche sich Nikki befindet, oder das Babygeschlecht plauderten die zwei allerdings nicht aus.