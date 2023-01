Etwa ein Jahr nach ihrer tragischen Fehlgeburt ist Jessie J wieder schwanger. Das teilte sie ihren Fans in einem süßen Video auf Instagram mit.

Im November 2021 sprach die Sängerin offen über ihre Gefühle, nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Jessie J ist schwanger

Im Juli soll die „Domino“-Interpretin, wie The Sun berichtet, bei einem Konzert gesagt haben, dass sie nicht aufgeben möchte, ein Baby zu bekommen. Und das hat jetzt offenbar geklappt. „Ich bin so glücklich und aufgeregt, das endlich zu teilen. Bitte seid lieb zu mir“, mit diesen Worten teilte die Sängerin die frohe Botschaft mit ihren Fans.

Sie ist nach ihrer Fehlgeburt wieder schwanger und überglücklich, wie in dem Clip zu sehen ist, der mit ihrem Song „Sunflower“ unterlegt ist. In ihrem Video zeigt sie unter anderem Aufnahmen vom positiven Schwangerschaftstest, einige Ultraschall-Aufnahmen und in vielen Fotos sieht man sogar ihren wachsenden Babybauch.

Fehlgeburt nur wenige Stunden vor Konzert

Im November 2021 sprach die „Price Tag“-Interpretin auf Instagram offen über ihre Fehlgeburt, nachdem sie versucht hatte „alleine ein Baby zu bekommen“. „Ich habe das Gefühl, keine Kontrolle über meine Gefühle zu haben. Vielleicht bereue ich es, dies zu posten. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht“, schrieb sie damals auf Instagram. Beim dritten Vorsorge-Scan konnte bei ihrem Baby nämlich kein Herzschlag mehr festgestellt werden. Und dies passierte alles nur wenige Stunden vor dem emotionalen Instagram-Posting.

Es gab einen Grund für ihre offenen Worte, denn noch am selben Abend, sollte sie ein Konzert in Los Angeles geben. Ein Konzert, das Jessie nicht absagen wollte. „Nicht, weil ich der Trauer oder dem Prozess aus dem Weg gehe, sondern weil ich weiß, dass das mir Singen heute Abend helfen wird„, erklärte sie ihren Fans damals.

Die Schwangerschaft hatte sie zu der Zeit geheimgehalten. Sie hatte nämlich beschlossen, alleine ein Kind zu bekommen. Denn das sei alles gewesen, was sich die heute 34-Jährige jemals gewünscht habe, schrieb sie in dem Insta-Posting. Mit ihrer Offenheit wollte sie zudem anderen Frauen helfen, die ähnliches erlebt haben. „Ich stehe immer noch unter Schock, die Traurigkeit ist überwältigend„, ließ sie ihre Fans wissen. „Aber ich weiß, dass ich stark bin, und ich weiß, dass ich es schaffen werde.“