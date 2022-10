Es gibt Menschen, da klickt es bei einem Date sofort und dann gibt es jene, bei denen man schon im ersten Augenblick weiß, dass daraus einfach nichts wird. Das könnte auch etwas mit dem Sternzeichen zu tun haben.

Denn folgende astrologische Kombinationen sollten sich besser nicht verabreden.

Widder und Steinbock

Auch wenn die Sternzeichen von der Tiergattung her recht ähnlich wirken, sind sie nicht gerade die beste Kombination, die man sich vorstellen kann. Sie haben eine Sache gemeinsam: Sturheit. Und das bringt schon Konfliktpotenzial mit, noch bevor es überhaupt zu einem ersten Treffen kommt. Denn beide wollen ihren Kopf durchsetzen und den Verabredungsort sowie den Zeitpunkt auswählen. Und da keiner von ihnen nachgibt, findet das Date erst gar nicht statt. In diesem Fall wohl gar nicht mal so übel, denn wer weiß, welche Streitereien und Kämpfe diese Sternzeichen im realen Leben ausgefochten hätten.

Löwe und Fisch

Wenn man sich das Tierreich so ansieht, dann wird bereits deutlich, dass Löwen und Fische absolut nichts gemeinsam haben. So ist das auch bei den beiden Sternzeichen. Denn während der Fisch immer darauf bedacht ist, es allen anderen recht zu machen uns sich nichts als Harmonie wünscht, denkt der Löwe die meiste Zeit nur an sich und lebt von seiner Leidenschaft und Impulsivität. Dass in dieser Pärchen-Konstellation beide langfristig nicht glücklich werden, ist eigentlich klar. Dafür braucht es auch gar nicht erst ein Date, das im Nachhinein ohnehin nur für Frust sorgt. Next!

Waage und Schütze

Eine Date-Kombo, die besser nicht zustande kommt, besteht definitiv aus Waagen und Schützen. Unterschiedlicher könnten zwei Tierkreiszeichen eigentlich gar nicht sein. Denn während die Waage als diszipliniert sowie verantwortungsvoll gilt und für jegliche Lebenssituation den perfekten Masterplan bereit hat, lebt die Schütze in den Tag hinein. Von Regeln hält sie nicht gerade viel, dafür ist sie überaus flexibel und entscheidet spontan, wonach ihr gerade ist. Alleine nur bei diesem Gedanken bricht die Waage in Stress aus, denn wenn sie etwas nicht leiden kann, dann sind das unvorhergesehene Dinge. Ihr seht also: No Match!