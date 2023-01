Der allererste Vollmond des Jahres steht kurz bevor. Es sind zwar erst ein paar Tage im neuen Jahr 2023 vergangen, doch astrologisch tut sich jetzt schon einiges. Denn am 7. Januar wird die erdzugewandte Mondseite vollständig beleuchtet, weshalb der Mond besonders hell erscheint. Vor allem diese drei Sternzeichen werden vom hellen Wolfsmond am 7. Januar stark beeinflusst.

Diese Tierkreiszeichen spüren jetzt ihre emotionale Seite besonders intensiv, welche durch den Mond im Zeichen Krebs ausgelöst wird.

Krebs

Der 7. Januar wird eine Achterbahn der Gefühle. Es wird Zeit, dass der Krebs seine Gefühle nun endlich offenbart, die er schon lange still mit sich herumträgt. Das Versteckspiel muss jetzt ein Ende haben. Durch den Einfluss des Mondes wird die emotionale Seite des Krebses sogar noch stärker als sonst. Demnach gibt es für das Sternzeichen also keinen besseren Zeitpunkt, um Gefühle in Wort zu fassen. Keine falsche Scheu – es wird sich lohnen. Besonders in der Liebe.

Löwe

Löwen werden durch den Wolfsmond besonders sensibel und einfühlsam. Zudem sorgt das astrologische Ereignis dafür, dass das Sternzeichen alte Wunden heilen lässt, indem es sich endlich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt. Es kommen einige Emotionen zum Vorschein, die das Tierkreiszeichen lange in sich verborgen hatte. Das Sternzeichen lässt ihnen jetzt freien Lauf und berührt damit sein ganzes Umfeld. Denn die hatten lange keinen blassen Schimmer, was im Löwen alles vorgeht.

Steinbock

Es ist der Monat des Steinbocks. Normalerweise ist das Sternzeichen für seine pragmatische und rationale Persönlichkeit bekannt. Doch der Wolfsmond verändert für ihn kurzfristig alles. Denn viele Herzensangelegenheiten bekommen endlich den Raum, den sie eigentlich schon lange hätten einnehmen sollen. Und keine Angst vor Tränen beim dramatischen Liebesfilm. Es kommt beim Gegenüber nur positiv an. Denn die anderen sind es nicht gewohnt, den Steinbock so emotional berührt zu sehen.