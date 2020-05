Es sind oft nur Kleinigkeiten, durch die man unglückliche Paare von den glücklichen unterscheiden kann. So sagt zum Beispiel das Textverhalten auf WhatsApp so einiges über die Beziehung aus.

Schreibst du den ganzen Tag mit deinem Schatz oder beschränkt sich euer Austausch auf das Nötigste? Vor allem diese drei Faktoren kennzeichnen eine glückliche Partnerschaft:

1. Ihr schreibt einfach nur so miteinander

Schreibt ihr euch auch einfach mal so, ohne dass es etwas wirklich Wichtiges zu erzählen gibt? Weiter so, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ihr denkt einfach die meiste Zeit an euch und wollt euch jede Kleinigkeit erzählen.

2. Der Textumfang ist ungefähr gleich

Du gibst dir Mühe und verfasst eine mega lange Nachricht und bekommst nur ein kleines “OK” zurück? Das ist auf Dauer ziemlich frustrierend. Glückliche Paare schreiben eher Nachrichten, die ungefähr gleich lang sind, damit bringen sie dem Anderen unbewusst eine gewisse Wertschätzung entgegen.

3. Ihr antwortet immer gleich

Diese Spielchen mit “Ich sollte lieber noch 15 Minuten warten, bis ich ihm schreibe, sonst denkt er, ich warte nur auf seine Nachricht!” sind absoluter Blödsinn und einfach nur nervig. Glückliche Paare haben damit schon lange abgeschlossen und antworten ihrem Partner einfach gleich.