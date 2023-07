Die Gerüchteküche brodelt! Denn Ariana Grande wurde beim Wimbledon-Turnier ohne Ehering gesehen. Ist zwischen ihr und Ehemann Dalton Gomez etwa schon wieder alles vorbei? Insider geben nähere Details.

Die beiden heirateten 2021.

Ariana Grande ohne Ehering gesichtet

Mit ihrer Beziehung zu Immobilienmakler Dalton Gomez überraschte Ariana Grande wirklich alle. Denn nach ihrer öffentlichen Beziehung zu Comedian Pete Davidson war Ariana mit Dalton eher privat und sprach öffentlich selten über ihre Beziehung. Ihre Hochzeit im Mai 2021 kam für viele Fans dementsprechend unerwartet, doch Ariana betonte immer wieder, wie glücklich sie ist.

Doch am vergangenen Wochenende sorgte die Sängerin mit einem öffentlichen Auftritt für Aufsehen. Denn bei den Wimbledon Turnieren in London erschien sie an der Seite ihres „Wicked“-Costars Jonathan Bailey; jedoch ohne Ehering an ihrem Finger. Schnell fragten sich viele Fans: ist das ein Zeichen, dass Ariana nicht mehr verheiratet ist?

Schon kurze Zeit später bestätigt das Nachrichtenportal „TMZ“ die Vermutung vieler Fans. Denn laut einem Insider sollen die beiden schon längere Zeit getrennte Wege gehen. Dem anonymen Insider zufolge sind Ariana und Dalton schon seit Jänner 2023 getrennt. Vor einigen Monaten haben sie laut „TMZ“ zwar versucht, die Ehe zu retten, doch der insider betont, die Beziehung der beiden „steuert auf die Scheidung zu“.

Insider verraten: Ariana Grande ist Single

Gegenüber „Entertainment Tonight“ werden diese Gerüchte dann noch einmal bestätigt. Denn drei anonyme Insider betonen, dass Ariana und Dalton getrennt sind. Die beiden „haben versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen, aber letztendlich haben sie einfach nicht zusammen gepasst“, erklärt etwa ein Insider. „Dalton hat sich gegenüber seinen Arbeitskollegen sehr privat und zurückhaltend verhalten, was ihre Beziehung angeht, und hat nicht viel über ihre Trennung gesprochen.“

Auch über die Trennungsgründe äußern sich die Insider schon. So erklärt etwa eine anonyme Quelle, dass die beiden schon „eine Zeit lang Probleme“ hatten. „Ariana hat ‚Wicked‘ in Übersee gedreht und viel gearbeitet. Das Paar hat schließlich beschlossen, die Dinge zu beenden“, heißt es demnach.

Doch die Distanz ist nicht der einzige Trennungsgrund, wie eine Quelle hervorhebt. Denn angeblich war das Umfeld des Paares schon lange Zeit besorgt über die „rasante Romanze“ der beiden. Die Freund:innen des Paares hatten demnach schon länger befürchtet, dass die Ehe nicht von Dauer sein wird. „Ihre Beziehung war zu verschiedenen Zeitpunkten steinig und sie hatten Schwierigkeiten, Zeit füreinander zu finden, weil sie Probleme mit der Terminplanung hatten“, zitiert

„Entertainment Tonight“.

Ob hinter all dem Gossip aber auch wirklich die Wahrheit steckt, bleibt abzuwarten. Denn bisher hat sich Ariana noch nicht persönlich zu den Schlagzeilen gemeldet.