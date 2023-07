Sieben Jahre lang waren Sofia Vergara und Joe Manganiello eines DER Traumpaare Hollywoods. Doch wie die beiden verkünden, folgt jetzt die Scheidung.

Fans des Paares spekulierten schon einige Tage lang über eine mögliche Trennung.

Sofia Vergara und Joe Manganiello haben sich getrennt

„Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen.“ Mit diesem Statement gegenüber „Page Six“ bestätigt das Schauspiel-Duo Sofia Vergara und Joe Manganiello Befürchtungen, die Fans seit einigen Tagen online verbreiten.

Denn Sofia feiert ihren 51. Geburtstag derzeit in Italien mit Freundinnen – aber ohne ihren Ehemann. In den Sozialen Medien postete sie eifrig Fotos und Videos von ihrem Urlaubsabenteuer; eine Erklärung, warum Joe nicht dabei ist, gab es aber nicht. Dass der Schauspieler an ihrem Geburtstag vergangene Woche dann auch noch einen recht schlichten Geburtstagspost mit den Worten „¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía!!!“ online stellte, brachte Fans dazu, über Eheprobleme zu spekulieren. Denn eigentlich waren Sofia und Joe dafür bekannt, ihre gegenseitige Liebe und Zuneigung offen zu zelebrieren. Zum Vergleich: im vergangenen Jahr postete Joe zu Sofias Geburtstag zahlreiche Fotos des Paares und schloss seine Gratulation mit „Ich liebe dich so sehr“.

Keine Infos über Trennungsgrund

Sofia und Joe heirateten im November 2015; laut „Page Six“ wurde das Paar vergangenen Monat noch gemeinsam gesichtet, als Sofia Joe am Set seines neuen Projektes besuchte. Warum genau sich die beiden jetzt getrennt haben, geben sie nicht bekannt. Laut einem Insider, haben sich die beiden aber schon „seit einiger Zeit auseinandergelebt“. Der anonymen Quelle zufolge nehmen sie „nun etwas Abstand voneinander, um über ihre Zukunft nachzudenken.“

In dem gemeinsamen Statement wollen Sofia und Joe aber offenbar keine Stellung zu den Trennungsgründen beziehen. Ihnen ist nur eines wichtig: „Als zwei Menschen, die sich sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren, während wir diese neue Phase unseres Lebens bewältigen.“