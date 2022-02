Eine Britin hat eine ganz besondere Vorliebe: Take-away Essen! Und das lässt sie sich auch ordentlich etwas kosten. Denn es ist keine Seltenheit, dass die 26-Jährige bis zu 900 Pfund im Monat dafür ausgibt. Im Netz wird sie dafür gefeiert! Auf TikTok analysiert und bewertet sie jede ihrer Bestellungen.

Über 300.000 Menschen verfolgen die Essensreise der Britin.

Frau gibt monatlich 900 Pfund für Take-away Essen aus

Dass Food-Seiten auf Instagram, TikTok und Co besonders beliebt sind, wissen wir wohl alle. Doch Sabrina Moore hat das Ganze auf das nächste Level gebracht. Denn sie teilt auf ihrem TikTok-Kanal sämtliche Erfahrungen, die sie mit ihrer größten Leidenschaft – Take-away Food – macht.

„Ich habe Essen schon immer geliebt“, erzählt die 26-Jährige gegenüber Metro. „Schon als ich noch ein Kind war, habe ich immer versucht, genauso viel zu essen, wie mein Vater.“ Diese Profi-Skills sind Sabrina offenbar bis heute erhalten geblieben. Denn es gibt einfach nichts, dass sie lieber macht, als zu essen. Selbst kochen scheint aber nicht so ihr Ding zu sein, denn sie bestellt lieber. Durch die anhaltende Pandemie ist dieses „Hobby“ sogar noch viel stärker geworden.

Denn die Britin gibt oft 900 Pfund (umgerechnet etwa 1.000 Euro) für Take-away Essen aus. Auf eine gewisse Art und Weise verdient sie dadurch aber auch Geld. Denn Sabrina Moore betreibt einen sehr erfolgreichen TikTok-Account, auf dem sie ihre Errungenschaften präsentiert, bevor sie herzhaft hineinbeißt.

Videos gehen viral

Über 300.000 Menschen folgen Sabrina bereits auf TikTok. Dort postet sie regelmäßig ihre Ausbeute und bewertet diese anschließend. Ziemlich praktisch für all jene, die mit dem Gedanken spielen, bei dem ein oder anderen Restaurant zu bestellen. Dafür ist der 26-Jährigen auch kein Weg zu weit.

Einmal ist sie sogar über 200 Kilometer gefahren, nur um einen ganz bestimmten Burger zu kosten. Ob es sich gelohnt hat? Scheinbar schon, den sonst würde die TikTokerin wohl nicht so beliebt auf dieser Plattform sein. Begonnen hat Sabrina übrigens mit dem Posten von Fitness-Challenges. Doch diese sind scheinbar nicht ganz so gut angekommen. Dann kam jedoch ihr Durchbruch: „Als ich einen Clip von mir gepostet habe, in dem ich chinesisches Take-away probiere, ging er viral. Mein Telefon hat nonstop gebimmelt“, so die 26-Jährige.

5.000 Kalorien am Tag

Wer nach Superfood oder gesunden Snacks sucht, ist auf Sabrinas TikTok-Account aber völlig falsch. Denn hauptsächlich findet man dort Pasta, Pizza, Burger, Sandwiches oder Frittiertes. Am Tag nehme sie etwa 5.000 Kalorien zu sich, wie sie erzählt. Sie nehme davon jedoch nicht zu und mache daher auch keinen Sport.

Sabrina ist sich auch sicher, dass es genau das ist, was ihre Follower an ihr mögen. „Es ist authentisch. Ich bin einfach ich selbst und esse, was ich will.“ Dann erzählt sie, wie es für sie ist, dass ihre Take-away-Bestellungen so gut ankommen: „Es ist wirklich überwältigend, aber es fühlt sich sehr gut an, dass es ausreicht, einfach ich selbst zu sein und dass Menschen mich für das mögen, was ich bin.“

Bleibt also nur noch die wichtigste Frage zu klären: Welches Take-away Essen hat Sabrina am liebsten? „Chinesisch“, verrät sie im Gespräch mit der britischen Zeitung. „Aber mein Freund Phil steht eher auf Pizza und Burger. Also gehe ich da auch mal Kompromisse ein“. Relationship-Goals, oder so…