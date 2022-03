Wir finden, Frauen gehören nicht nur am 8. März gefeiert, sondern auch an allen anderen 364 Tagen im Jahr! Unsere Frauen-Power ist EINZIGARTIG! Denn Energie und Tatendrank sind definitiv zwei Merkmale, womit wir das weibliche Geschlecht bezeichnen würden! Nach wie vor haben wir viel zu wenig Mitspracherecht und sind weniger in Entscheidungspositionen vertreten, doch die junge Generation setzt sich immer mehr für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Denn eines ist ganz klar: Die Zukunft braucht uns Frauen in den oberen Reihen des Geschehens!

Girls go social – mit viel Einsatz voran

Was wäre die Zukunft ohne Vernunft, Stärke und Engagement einer Frau? Genau, gar nichts! Und egal hinter welche sozialen Kulissen wir blicken, der Frauenanteil von bis zu 96 Prozent in den hilfsbereiten Sektoren ist noch immer enorm hoch! Der Drang, einander zu helfen, sozial aktiv und füreinander da zu sein, steckt einfach in uns! Man könnte meinen, es gehöre zu unserer Lebensaufgabe, die Welt zu einer besseren zu machen und für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu sorgen! Frei nach dem Motto: I am woman, und was ist deine Superkraft? Also „Go forward, girls“, lasst uns auch weiterhin sozial sein, denn Karma, is waiting!

Girls do politics – Grüne starten Frauen-Mentoring

Mit Grün zum Überflieger! Viel zu lange schon träumen wir von einer höheren Position mit Entscheidungsfähigkeit – diese Chance ist näher als du denkst! Beim Frauen-Mentoring-Programm des Landtagsklubs der Grünen Steiermark blicken wir über die Schulter von Spitzenpolitikerinnen und bekommen die Möglichkeit, selbst mitzubestimmen, ein neues Netzwerk aufzubauen und endlich an Entscheidungsprozessen teilzuhaben! Die Vision des Programms, ist es Türen zu öffnen und Frauen eine Stimme zu geben. Gender Gap war gestern – wir gehen mit Mut und Entschlossenheit voran!



v.l.n.r. Graz-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Sandra Krautwaschl und Veronika Nitsche © Bild: Landtagsklub der Grünen Steiermark

Girls stay powerful – gemeinsam fit

Bis ans Limit zu gehen ist nicht jederfraus Sache, doch wir sind stärker denn je! Ab und an fehlt es uns allerdings an Motivation und der Couch-Potato hat wieder mal gewonnen. Damit ist jetzt Schluss: Wir verabschieden uns vom inneren Schweinehund und bekämpfen ihn mit energischem Teamgeist! Power dich gemeinsam mit der BFF, der Schwester oder deiner Kollegin aus, habt Spaß und steigert euch von Level zu Level, denn „Fake it until you make it“ ist bei sportlichen Aktivitäten ganz fehl am Platz!

Girls manifest – mit Journaling durch taffe Zeiten

Es liegt nicht in unserem Sinne wie ein Computer zu funktionieren, auch wenn unser Kopf das manchmal anders sieht. Oftmals lassen uns kleine Stolpersteine über immer größer werdende Hürden „stolpern“ und genau dann kommt Journaling ins Spiel! Ein Trend, der uns seit einigen Jahren begleitet und niemals langweilig wird! Nicht nur für den täglichen Zeitvertreib ist das kleine Büchlein zu haben – Nein, es fördert auch unser Wohlbefinden, regt zu neuen Ideen an und beseitigt Probleme quasi von alleine: Durch Selbstreflexion und ohne anderen dabei „auf den Senkel zu gehen“. Just do it!

Girls be proud – ein kleiner Reminder an uns selbst

Während Männer am Grübeln sind, sind wir uns sicher und wissen was in uns steckt – eine Menge Kraft, Engagement und Eigeninitiative, was uns tagtäglich in unserem Tun bestärkt. Aber allem voran sind wir stolz darauf, Frau zu sein – mit all unseren Ecken und Kanten! Jede von uns bekommt hin und wieder einmal Besuch vom Overthinking-Moment oder einem Anfall von Zweifel, doch dem zeigen wir ganz schnell den Weg nach draußen. Die Erkenntnis daraus gewinnen wir oftmals jedoch erst im Nachhinein, aber „Hey, besser spät als nie!“. Also lasst uns groß denken und nach vorne blicken, denn jeder Anfang hat einen Zauber inne.