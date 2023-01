Nach wochenlangem Bangen hat das Warten nun endlich ein Ende. Netflix macht es offiziell: Wednesday bekommt die lang ersehnte zweite Staffel.

Euer liebstes Gothic-Mädchen kommt mit neuen Folgen zurück auf die Streaming-Plattform.

Wednesday bekommt zweite Staffel

Die Zukunft der Netflix-Produktion ist jetzt gewiss. Sie ist die zweiterfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und sie kommt offiziell mit einer neuen Staffel zurück. Die Serienmacher sind auf jeden Fall begeistert und können den Dreh der Fortsetzung kaum erwarten. „Es war unglaublich, eine Serie zu erschaffen, die Menschen auf der ganzen Welt angesprochen hat. Wir sind begeistert, die quälende Reise von Wednesday in der zweiten Staffel fortzusetzen. Wir können es kaum erwarten, uns kopfüber in eine weitere Staffel zu stürzen und die verrückte, gruselige Welt von Nevermore zu erkunden“, erzählen die Co-Showrunner Miles Millar und Alfred Gough gegenüber Tudum.

Die erfreulichen News über die Verlängerung der Serie kommt gemeinsam mit einer schaurigen Videoankündigung, in der sich Wednesday Addams selbst direkt an ihre Fans richtet. „In den letzten Wochen wurde ich gejagt, heimgesucht und millionenfach im Internet imitiert. Es war die reine Folter. Ich danke euch“, sagt sie in dem Clip, der mit dem viralen TikTok-Sound unterlegt ist und verkündet gleichzeitig, dass noch mehr Elend im Anmarsch ist.

More torture is coming. Lucky you. pic.twitter.com/t11LptFk7e — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) January 6, 2023

So könnte Staffel 2 aussehen

Fans der Serie konnten in der letzten Folge sehen, wie ihre Lieblingsdetektivin einen ihrer Gegner zur Strecke gebracht hat. Trotzdem ist am Ende der letzten Folge zu sehen, wie die Addams-Tochter Nachrichten von einer unbekannten Nummer erhält. „[Der Stalker beweist], dass es weiterhin Bedrohungen gibt – sowohl für Wednesday als auch für die Schule“, sagt Showrunner Millar. „Nicht alle losen Enden sind so sauber geknüpft, wie sie denkt.“ Der Hyde ist auf jeden Fall noch da draußen, ob in Polizeigewahrsam oder nicht.

Auf weitere Details müssen wir leider noch warten. Denn mehr geben die Serienmacher noch nicht preis. Doch einige aufmerksame Fans haben eine Vermutung, wie es mit der Addams-Tochter und ihrer Vorfahrin Goody Addams weitergehen könnte. Denn die soll es laut ihnen nicht ganz so gut mit der Nevermore-Schülerin meinen. Mehr zu der Fan-Theorie lest ihr hier.